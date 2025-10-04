SOS an ninh trật tự: Người dân ở TP.HCM báo tin, công an lập tức xử lý 04/10/2025 11:43

(PLO)- Ứng dụng SOS An ninh trật tự được cài đặt trên điện thoại thông minh, cho phép người dân gửi tin báo về các tình huống mất an ninh, tai nạn giao thông, cháy nổ, sự cố khẩn cấp.

Ngày 4-10, Công an TP.HCM cho biết vừa tổ chức sơ kết triển khai mô hình chuyển đổi số trong phát hiện, tố giác tội phạm thông qua ứng dụng di động SOS An ninh trật tự.

Theo Công an TP.HCM, ứng dụng sẽ được cài đặt trên điện thoại di động của người dân, cho phép nhanh chóng gửi tin báo về các tình huống mất an ninh trật tự, tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ hoặc sự cố khác tới cơ quan công an.

Dân báo tin, công an lập tức 'có mặt'

Trước đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính của TP.HCM, Công an TP đã chọn phường Phú Mỹ và phường Tân Phú để xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số trong phát hiện, tố giác tội phạm thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh mang tên SOS An ninh trật tự.

Tại mỗi chương trình ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp thành phố, Công an thành phố phối hợp với UBND cấp xã, phường lồng ghép nội dung công bố Quyết định thành lập và ra mắt mô hình SOS An ninh trật tự.

Ông Đặng Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ cho biết Đảng ủy, UBND phường đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình đến 14 khu phố, 215 tổ dân cư. Sau một thời gian thí điểm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có chuyển biến tích cực.

“Chúng tôi chỉ đạo công an khu vực và lực lượng an ninh đến từng hộ dân hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm, nhờ đó người dân có thể báo tin kịp thời để công an xử lý nhanh nhất” – ông Hùng nói.

Tại phường Tân Phú, ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch HĐND – UBND phường cho hay chỉ sau một tháng, công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật, nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự tại 45 khu phố.

Người dân có thể tải ứng dụng SOS An ninh trật tự và cài đặt vào điện thoại cá nhân một cách thuận tiện, dễ dàng. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, ứng dụng SOS an ninh trật tự được cài đặt trên điện thoại thông minh, cho phép người dân gửi tin báo về các tình huống mất an ninh, tai nạn giao thông, cháy nổ, sự cố khẩn cấp.

Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng: người dân có thể gửi mô tả, hình ảnh, video kèm vị trí GPS chính xác. Tin báo sau đó được hệ thống tự động chuyển đến công an cấp xã, phòng nghiệp vụ liên quan và Trung tâm Chỉ huy Công an TP.HCM để xử lý kịp thời.

Ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch HĐND – UBND phường Tân Phú, cho biết Mô hình SOS An ninh trật tự ban đầu phát huy hiệu quả. Ảnh: CA

Theo Thiếu tá Phan Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Công an TP.HCM, khi nhận thông tin, cán bộ trực ban sẽ nhanh chóng phân loại, trao đổi ngay với công an cơ sở và các phòng nghiệp vụ để điều động lực lượng tiếp cận hiện trường, hạn chế tối đa thiệt hại.

Người dân thành pháo đài đảm bảo an ninh trật tự

Sau gần hai tháng triển khai, hai phường đã tiếp nhận 54 tin báo, trong đó phường Phú Mỹ là 39 tin, phường Tân Phú ba tin, còn lại được xử lý qua các kênh khác. Hầu hết tin báo liên quan đến trật tự giao thông, an ninh khu dân cư và sự cố cháy nổ.

Công an phường hướng dẫn người dân tải và cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự. Ảnh: CA

Trung tá Đặng Văn An, Phó Trưởng Công an phường Phú Mỹ, cho biết trong ngày ra mắt mô hình 25-7 đã có hơn 230 người dân tham dự và trực tiếp cài đặt ứng dụng.

“Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều cài đặt SOS để làm gương, đồng thời phối hợp cùng ban điều hành khu phố, tổ dân cư đến từng nhà trọ, hộ gia đình hướng dẫn cài đặt. Mục tiêu là 100% người dân có điện thoại thông minh đều sử dụng thành thạo ứng dụng này” – ông An nhấn mạnh.

Tại phường Tân Phú, Thiếu tá Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng Công an phường, cho hay lực lượng công an đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo 79 chi bộ, ban ngành, đoàn thể vận động người dân cài đặt và hướng dẫn cách sử dụng. Công an phường cũng duy trì họp khu phố để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an sẽ nhanh chóng xác minh tin báo của người dân. Ảnh: CA

Người dân cũng ghi nhận tiện ích rõ rệt của ứng dụng SOS. Một phụ nữ ở phường Phú Mỹ chia sẻ khi xảy ra tai nạn hay cháy nổ, chị chỉ cần mở ứng dụng báo ngay, rất tiện vì chị có con nhỏ, không thể trực tiếp đi trình báo.

Ông Huỳnh Công Bén, cư dân phường Tân Phú, nói cả khu phố đều cài đặt SOS, tin báo gửi đi được công an xử lý kịp thời, nhanh gọn. Còn anh Trần Văn Lịch, ngụ phường Phú Mỹ, đánh giá ứng dụng có tính bảo mật cao, chỉ lực lượng công an mới tiếp cận được thông tin, giúp người dân yên tâm hơn khi báo tin.

Theo Công an TP.HCM, mô hình đã tạo kênh giao tiếp trực tiếp giữa người dân và công an, giúp cộng đồng chủ động thông báo tình huống khẩn cấp, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Đảng ủy, chính quyền địa phương xác định sẽ tiếp tục mở rộng triển khai, huy động hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia.

Hướng đến nhân rộng toàn thành phố

Ông Đặng Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, cho biết thời gian tới địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với công an để triển khai sâu rộng, bảo đảm tình hình an ninh trật tự ổn định.

Còn ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch HĐND – UBND phường Tân Phú, cũng khẳng định sẽ rút kinh nghiệm quá trình triển khai, phát huy vai trò tham mưu của công an, đồng thời đưa mô hình vào từng khu phố, trường học, chi bộ.

Thiếu tá Phan Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Công an TP.HCM, cho biết thông tin người dân cung cấp sẽ nhanh chóng được phân loại, trao đổi với công an cơ sở và các phòng nghiệp vụ để điều động lực lượng tiếp cận hiện trường, hạn chế tối đa thiệt hại. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, mô hình SOS an ninh trật tự được xây dựng với vai trò nòng cốt của MTTQ cấp xã, sự tham gia của các ban ngành đoàn thể và nhân dân, dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an. Mục tiêu là 100% người dân sử dụng điện thoại thông minh đều có thể cài đặt và sử dụng hiệu quả ứng dụng.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là bước đi cụ thể của lực lượng công an thành phố trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần xây dựng một TP.HCM an toàn, văn minh và phát triển bền vững.