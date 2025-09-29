Công an kiểm tra hàng loạt bãi giữ xe không phép trước cổng bệnh viện 29/09/2025 20:21

(PLO)- Công an phường Chợ Lớn phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn ra quân kiểm tra, xử lý nhiều bãi giữ xe không phép ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè trước các bệnh viện lớn tại TP.HCM.

Ngày 29-9, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an phường Chợ Lớn và Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) tiếp tục kiểm tra các bãi giữ xe không phép xung quanh khu vực bệnh viện.

Tại cổng Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cơ sở 2 (số 5A Lý Thường Kiệt), đoàn phát hiện một bãi giữ xe máy chiếm phần lớn vỉa hè dành cho người đi bộ. Hàng chục xe dựng thành hai hàng, vây kín khu vực cổng bệnh viện. Đại diện bãi xe không xuất trình được giấy phép, đồng thời cho biết chủ bãi không có mặt.

Công an kiểm tra hàng loạt bãi giữ xe không phép trước cổng bệnh viện ở khu vực trung tâm TP. Ảnh: HT

Theo Công an phường Chợ Lớn, chủ bãi từng có giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (mặt tiền còn lại của bệnh viện) để giữ xe, song giấy phép đã hết hạn từ năm 2023. Dù vậy, bãi xe vẫn chiếm dụng thêm vỉa hè đường Lý Thường Kiệt để hoạt động.

Cũng trên đường Lý Thường Kiệt, ngay trước Bệnh viện Hùng Vương, một bãi xe tự phát khác còn dựng cả hàng rào sắt kiên cố, chiếm trọn vỉa hè để giữ xe thu tiền. Người đại diện bãi xe này cũng không có giấy phép khi bị kiểm tra. Đoàn đã tháo dỡ hàng rào sắt tại chỗ, trả lại đường đi cho người dân.

Cơ quan chức năng tháo bỏ rào sắt do người dân tự dựng lên. Ảnh: HT

Công an phường Chợ Lớn đã lập biên bản đối với đại diện hai bãi xe nói trên về hành vi sử dụng lòng đường, vỉa hè sai quy định mà không có giấy phép; tạm giữ hàng chục xe máy và mời chủ bãi đến làm việc.

Trong bốn ngày liên tiếp, đoàn kiểm tra phát hiện bảy bãi giữ xe không phép tại khu vực Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (đường Đặng Thái Thân), chung cư Hùng Vương (đường Mạc Thiên Tích), Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh). UBND phường Chợ Lớn đã ra quyết định xử phạt bốn cá nhân là chủ bãi xe với số tiền 12,5 triệu đồng/người, theo quy định tại Khoản 12 Điều 12 Nghị định 168.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử lý với những chủ bãi xe. Ảnh: HT

Theo Công an phường Chợ Lớn, phần lớn các bãi xe tại khu vực này đã hết hạn giấy phép từ năm 2023 và đang chờ cấp lại. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra định kỳ và đột xuất, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè trước bệnh viện, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, trật tự, xanh sạch đẹp, tạo thuận lợi cho người dân và bệnh nhân đến khám chữa bệnh.