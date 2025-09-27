Cháy nổ bãi giữ xe ở phường An Phú Đông, nhiều người hoảng loạn 27/09/2025 12:29

(PLO)- Khói lửa dữ dội kèm nhiều tiếng nổ phát ra từ bãi giữ xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Trưa 27-9, lực lượng chức năng phường An Phú Đông phối hợp cùng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM vẫn đang nỗ lực dập lửa tại bãi giữ xe ở địa chỉ 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Nhuần bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện cột khói bốc cao hàng chục mét từ khu vực bãi xe.

Nhiều hộ dân hoảng loạn chạy ra ngoài, một số dùng thiết bị chữa cháy mini hỗ trợ trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Đám cháy dữ dội khiến khói bốc cao hàng trăm mét. Ảnh: HT

Ngay khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các tổ công tác triển khai đội hình, phun nước khống chế ngọn lửa từ nhiều phía, đồng thời phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Nhuần để phục vụ cứu hỏa và đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng tại chỗ tìm cách tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đám cháy bùng phát mạnh, nhiệt độ cao và có nguy cơ cháy lan. Ghi nhận ban đầu, một xe khách 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều vỏ lốp xe.

Vụ cháy khiến một chiếc xe khách bị thiêu rụi. Ảnh: HT

Đến hơn 11 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phun nước, làm mát hiện trường để khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Chưa có thống kê chính thức về số lượng phương tiện bị thiêu rụi cũng như tổng thiệt hại tài sản.