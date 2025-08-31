Hà Nội: UBND phường Hồng Hà thông tin về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy 31/08/2025 16:51

(PLO)- UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) vừa thông tin về vụ cháy bãi trông giữ xe tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy hôm 30-8.

Chiều 31-8, UBND phường Hồng Hà, Hà Nội đã thông tin về vụ cháy tại điểm trông giữ xe tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy hôm 30-8.

Theo đó, hồi 13 giờ 2, ngày 30-8, UBND phường Hồng Hà nhận được tin báo của Công an phường Hồng Hà về vụ cháy điểm trông giữ phương tiện có diện tích khoảng 300 m2, tại địa chỉ số 335 Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND Phường đã phân công lãnh đạo UBND phường và các lực lượng của phường trực tiếp đến hiện trường để phối hợp chỉ đạo và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đến 13 giờ 45 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến lớp bê tông bên ngoài dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bị bong tróc do đám cháy gây ra.

﻿Ảnh CTV

Theo UBND phường Hồng Hà, vụ cháy tại bãi trông giữ xe không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại khoảng trên 500 xe máy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào hồi 13 giờ ngày 30-8, ông Phạm Văn Dụng đang làm việc tại gara ô tô đối diện bãi xe nhìn thấy cháy tại bốt điện bên ngoài đường cạnh trụ T2 cầu Vĩnh Tuy sau đó cháy lan sang bãi xe.

Ông Dụng cùng với nhân viên tại gara ô tô và nhân viên đơn vị trông giữ xe dùng bình bột chữa cháy và vòi nước phun vào đám cháy, tuy nhiên đám cháy phát triển nhanh nên việc chữa cháy không hiệu quả. Cán bộ nhân viên gara ô tô và đơn vị trông giữ xe đã gọi điện báo cháy.

Cũng theo UBND phường Hồng Hà, cơ sở là địa điểm trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ.

Bãi xe do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, vị trí dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, không thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC theo Nghị định số 105/2025.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan Công an đang điều tra, xác minh làm rõ.