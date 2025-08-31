Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy bong tróc bê tông, trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe 31/08/2025 13:43

(PLO)- Sau vụ cháy lớn tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, nhiều vị trí trên cầu bị bong tróc bê tông, trơ lõi thép.

Chiều 30-8, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi giữ xe ở số 335 Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, Hà Nội. Đám cháy nhanh chóng lan rộng do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi bị cháy bãi để xe.

Ghi nhận tại hiện trường sau vụ cháy cho thấy hàng trăm xe máy bị cháy trơ khung, nằm san sát kéo dài dưới gầm cầu. Nhiều mảng bê tông ở dầm, trụ cầu bong tróc, để lộ phần lõi thép. Dầm, lan can cầu Vĩnh Tuy bị khói ám đen nặng nề.

Khu vực xảy ra cháy là bãi xe được quây tôn, treo biển của nhiều đơn vị, trong đó có Công ty Khai thác điểm đỗ xe thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Khu vực xảy ra cháy là bãi xe được quây tôn, treo biển của nhiều đơn vị; trong đó có Công ty Khai thác điểm đỗ xe thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội – đơn vị tổ chức trông giữ xe ngày và đêm tại đây.

Lớp bê tông bên ngoài dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bị bong tróc do đám cháy gây ra.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Vụ cháy được dập tắt sau đó, may mắn không có thương vong về người, song thiệt hại về tài sản rất lớn.

Hàng trăm xe máy dưới gầm cầu chỉ còn trơ khung sắt sau đám cháy.

Khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy bị trơ lõi thép, bong tróc bê tông sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu.

Trao đổi với PLO ngày 31-8, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sở sẽ phối hợp các đơn vị tư vấn, quản lý cầu để rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ cháy đến kết cấu, độ an toàn công trình. Sau khi có kết luận cụ thể, các cơ quan chức năng sẽ triển khai biện pháp xử lý phù hợp.