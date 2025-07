Cựu Giám đốc Ban QLDA Hà Nội được chi 1% giá trị trúng thầu ở Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 15/07/2025 12:26

VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Trong đó, bị can Phạm Thái Hà bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải, gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng.

Cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Việt Long

Tại Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được phê duyệt chủ trương vào tháng 2-2020, Ban QLDA Hà Nội là đại diện chủ đầu tư.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước với Phạm Thái Hà, khi đó là Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội, nên khoảng giữa năm 2020, Nguyễn Duy Hưng nhờ Phạm Thái Hà giới thiệu gặp Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Hà Nội để Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công Dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Vài hôm sau, bị can Nguyễn Duy Hưng đến Phòng làm việc của ông Tuấn đề nghị cho Tập đoàn Thuận An tham gia thi công Dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Do biết ông Hưng có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, ông Tuấn đồng ý, hứa chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện.

Khoảng đầu tháng 6-2020, Phạm Hoàng Tuấn chỉ đạo Nguyễn Chí Cường, Phạm Văn Duân (cùng là cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Hà Nội) và Đỗ Đình Phan, cựu Trưởng phòng Giám sát, 2 tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An.

Cùng lúc đó, bị can Trần Việt Khoa, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cầu 7 Thăng Long đến Phòng Giám sát 2 gặp xin được tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Ông Đỗ Đình Phan báo cáo và được ông Tuấn đồng ý cho Tập đoàn Thuận An và Công ty Cầu 7 Thăng Long liên danh tham gia đấu thầu.

Hai bên Tập đoàn Thuận An và Công ty Cầu 7 Thăng Long cùng trao đổi và thống nhất Tập đoàn Thuận An tham gia 70%, Công ty Cầu 7 Thăng Long tham gia 30% giá trị gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Sau đó, các bị can thuộc Ban QLDA Hà Nội “tạo điều kiện” gửi file dự toán, copy file hồ sơ mời thầu, thiết kế kỹ thuật… vào USB đưa cho Tập đoàn Thuận An.

Từ các thông tin này, liên danh nhà thầu lập hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu còn được phía chủ đầu tư kiểm tra hồ sơ để chỉnh sửa trước khi chính thức nộp hồ sơ dự thầu, đảm bảo cho việc trúng thầu.

Sau khi chấm thầu, ngày 18-12-2020, Ban QLDA Hà Nội có văn bản thông báo liên danh Công ty Cầu 7 Thăng Long – Tập đoàn Thuận An trúng thầu với giá 589,8 tỉ đồng.

CQĐT xác định hành vi của nhóm bị can giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại 9,2 tỉ đồng.

Sau khi liên danh trúng thầu, thi công và được thanh quyết toán, ông Hưng chỉ đạo các nhân sự của Tập đoàn Thuận An gồm Trần Anh Quang, Hoàng Thị Lê Hạnh (trưởng phòng) trực tiếp thực hiện chi tiền cho các cá nhân tại Ban QLDA Hà Nội.

Về tỉ lệ chia, Giám đốc Ban QLDA được khoảng 1% giá trị trúng thầu, Phó Giám đốc phụ trách nghiệm thu, thanh toán 1% số tiền được thanh toán trước thuế, Phòng Giám sát 2 (đơn vị trực tiếp nghiệm thu) 2% số tiền được thanh toán trước thuế.

Tổ tư vấn giám sát (Công ty Thăng Long) 0,5% khối lượng được nghiệm thu, tổ hiện trường của Ban QLDA 0,1% khối lượng được nghiệm thu.

Trần Việt Khoa cũng chỉ đạo ông Bùi Huy Đản chi tiền cho các cá nhân liên quan tại Ban QLDA Hà Nội với tỉ lệ tương tự Tập đoàn Thuận An.

Tổng cộng, Tập đoàn Thuận An và Công ty Cầu 7 Thăng Long đã chi cho các cá nhân tại Ban QLDA Hà Nội, đơn vị tư vấn đấu thầu, Tổ tư vấn giám sát là hơn 12 tỉ đồng.

Quá trình thi công, để có tiền bù đắp các chi phí, Nguyễn Duy Hưng gửi giá đối với 4 đơn vị thi công và nhà cung cấp vật liệu, thu được hơn 9,2 tỉ đồng tiền chênh lệch đưa vào hồ sơ nghiệm thu và đã được chủ đầu tư thanh toán.

Cụ thể, bị can Phạm Hoàng Tuấn hưởng lợi 1,8 tỉ đồng, bị can Nguyễn Chí Cường hưởng lợi 2 tỉ đồng, bị can Phạm Văn Duân nhận 2,3 tỉ đồng, bị can Đỗ Đình Phan nhận hơn 1,7 tỉ đồng, bị can Trịnh Văn Thanh (phó phòng Giám sát 2) nhận 1,1 tỉ đồng, bị can Lê Văn Măng (Tổ trưởng thuộc Phòng Giám sát 2) nhận gần 1,2 tỉ đồng, bị can Bùi Thanh Tuân (Giám đốc Công ty CFTD - đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu) nhận 20 triệu đồng.