Nóng hôm nay: Thưởng nóng lực lượng bắt nghi phạm nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng; Khởi tố vụ án đốt nhà làm cháy lan ra chợ ở Cà Mau 29/08/2025 06:00

Nóng hôm nay: Ngày 28-8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi công bố quyết định và thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Ngũ Hành Sơn vì đã điều tra, bắt giữ thành công nghi phạm người nước ngoài cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành vào tối 26-8 vừa qua. Trước đó, lúc 19 giờ 45 phút tối 26-8, tại cửa hàng trang sức trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cướp tài sản, nghi phạm đã chiếm đoạt một số trang sức bằng kim cương và vàng (giá trị gần 833 triệu đồng) và làm một nhân viên bảo vệ bị thương.