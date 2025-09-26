Cháy nhà trong hẻm, 3 người kịp thoát nạn 26/09/2025 14:41

(PLO)- Ba người thoát nạn kịp thời sau khi căn nhà trong hẻm 37 đường C1, phường Tân Bình (TP.HCM) cháy lúc rạng sáng.

Đến trưa ngày 26-9, Công an phường Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường C1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại căn nhà trong hẻm 37. Lập tức, nhiều người hô hoán báo cho các nạn nhân bên trong, đồng thời gọi lực lượng chức năng hỗ trợ.

Thời điểm xảy ra cháy, ba người bên trong căn nhà đã thoát ra ngoài an toàn. Ảnh: HT

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: HT

Người dân cho biết căn nhà bị cháy có kết cấu một trệt, hai lầu, lửa bùng phát tại khu vực lầu hai. Thời điểm xảy ra vụ việc, có ba người trong nhà và đều may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.