TP.HCM: Cháy chợ Xuân Thới Sơn, 7 sạp hàng bị thiêu rụi 22/09/2025 08:54

(PLO)- Hỏa hoạn bùng phát bên trong chợ Xuân Thới Sơn (TP.HCM) khiến bảy sạp hàng, hai ki-ốt bị thiêu rụi, nhiều tài sản của tiểu thương bị cháy hoàn toàn.

Đến sáng ngày 22-9, Công an xã Xuân Thới Sơn vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy tại khu vực chợ Xuân Thới Sơn trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 21-9, người dân sống gần khu vực chợ Xuân Thới Sơn trên đường Nguyễn Văn Bứa phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong chợ. Do tại đây chứa nhiều vật liệu dễ cháy như đồ vàng mã, nhựa gia dụng, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều gian hàng.

Cảnh sát tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Một tiểu thương tại chợ cho biết khi phát hiện cháy, nhiều người đã hô hoán nhau tìm cách dập lửa ban đầu nhưng bất thành vì lửa bùng phát quá nhanh và mạnh. "Cả khu vực hoảng loạn, ai cũng cố gắng đưa đồ ra ngoài nhưng không kịp, ngọn lửa lan quá nhanh", người này kể lại.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiệt hại. Ảnh: HT

Lực lượng PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát phải phá khóa một số gian hàng để tiếp cận sâu bên trong, khống chế đám cháy.

Đến hơn 23 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt và được dập tắt hoàn toàn vào rạng sáng ngày 22-9. Ghi nhận ban đầu cho thấy nhiều ki-ốt bị thiêu rụi, mái tôn sập.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Ảnh: HT

Sáng 22-9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết đám cháy khiến bảy sạp hàng và hai ki-ốt bị thiệt hại. May mắn không có thương vong về người.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại.