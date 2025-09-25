TP.HCM: Cháy nhà 5 tầng ở phường Xuân Hòa, 6 người được cảnh sát cứu 25/09/2025 20:29

(PLO)- Đám cháy bùng lên từ căn nhà 5 tầng trên đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM, may mắn 6 người thoát nạn an toàn.

Tối 25-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) cho biết, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 3 nhận tin báo cháy tại địa chỉ 60/2A Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa.

Cảnh sát điều động 17 cán bộ chiến sĩ cùng bốn xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Đám cháy xuất phát tại khu vực bếp ở tầng trệt. Lực lượng chữa cháy đã triển khai hai lăng B, hai máy bơm và hai đường vòi A để truyền nước, tiếp cận, khống chế ngọn lửa.

Cảnh sát dập lửa và bắc thang để giải cứu những người mắc kẹt. Ảnh: HT

Cảnh sát bắc thang, leo lên mái tôn căn nhà cạnh đó để hướng dẫn, hỗ trợ những người mắc kẹt xuống đất an toàn.

Theo đó, toàn bộ sáu người trong căn nhà không ai bị thương.

Toàn bộ sáu người trong căn nhà đã được cứu thoát ra ngoài an toàn. Ảnh: HT

Vụ cháy thiêu rụi khoảng 1 mét vuông diện tích bếp cùng một số vật dụng như bếp mini, nồi nhôm, nhưng phần lớn kết cấu căn nhà năm tầng (gồm một trệt, một lửng, diện tích khoảng 58,6 mét vuông) được bảo toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.