Ca sĩ Khánh Phương làm việc với Công an TP.HCM liên quan MV 'Anh em trước sau như một' 25/09/2025 15:55

(PLO)- Ca sĩ Khánh Phương đã đến trụ sở Công an TP.HCM để làm việc liên quan đến MV Anh em trước sau như một vướng nghi vấn chèn hình ảnh website cá cược.

Sau Ưng Hoàng Phúc và Lâm Chấn Huy, sáng 25-9, ca sĩ Khánh Phương đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy mời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), liên quan MV Anh em trước sau như một.

Trước đó, ngày 23-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng một người tên Đại An (hay còn gọi là anh Anh áo đen) đã đến trụ sở Công an TP.HCM để làm việc. Chiều cùng ngày này, ca sĩ Lâm Chấn Huy cũng có mặt. Việc mời các nghệ sĩ được cho là nhằm phục vụ quá trình xác minh MV Anh em trước sau như một, ra mắt hôm 18-9 và gây tranh cãi vì có hình ảnh gắn với website cá cược.

Sáng 25-9, ca sĩ Khánh Phương đã đến trụ sở Công an TP.HCM. Ảnh: HT

Trước đó, Phòng PA05 đã gửi giấy mời đến năm thành viên nhóm nhạc làm MV Anh em trước sau như một, quản lý và êkíp sản xuất. Nhóm gồm các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.

MV được cho là có logo trên áo, ly rượu và cảnh lướt giao diện một trang web cá cược. Sau khi khán giả phản ứng dữ dội, MV nhanh chóng được ẩn khỏi YouTube, rồi xuất hiện trở lại nhưng đã cắt bỏ chi tiết gây tranh cãi. Tuy vậy, nhiều người cho biết họ đã lưu bản gốc và công bố lại.

Trước đó, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Đại An cũng đã lên trụ sở Công an TP.HCM theo giấy mời. Ảnh: NT

Trước sức ép dư luận, ca sĩ Khánh Phương giải thích rằng anh chỉ mới nhận được giấy mời một lần, không phải “ba lần” như tin lan truyền trên mạng. Nam ca sĩ cũng viết trên trang cá nhân thừa nhận sơ suất khi hợp tác với một công ty truyền thông mà không kiểm chứng kỹ thông tin pháp lý.

Anh khẳng định nhóm không hề có ý định quảng bá cho trang web cá cược, đồng thời xin lỗi khán giả và cam kết hợp tác với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, lời giải thích của Khánh Phương vẫn chưa thuyết phục nhiều khán giả. Phần lớn bình luận cho rằng khó có chuyện nhóm ca sĩ không biết rõ về logo xuất hiện trong MV.

Theo quy định, mọi hành vi quảng cáo, tiếp tay quảng bá cho hoạt động cá cược trái phép đều bị nghiêm cấm, có thể bị xử phạt hành chính 10-200 triệu đồng, hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục làm việc với các ca sĩ và êkíp sản xuất MV để xác minh, làm rõ bản chất vụ việc và xử lý theo đúng quy định pháp luật.