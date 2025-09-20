Công an cấp xã sẽ tham gia điều tiết giao thông 20/09/2025 16:18

(PLO)- Cảnh sát giao thông sẽ tập huấn kỹ về kỹ năng điều tiết giao thông, giải quyết sự cố để công an cấp xã nắm chắc, giải quyết nhanh sự cố giao thông, không để hình thành điểm nóng…

Ngày 20-9, phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM tổ chức tập huấn cho lực lượng công an 168 xã, phường trên địa bàn trong phối hợp điều tiết, xử lý vi phạm và phòng, chống ùn tắc giao thông.

Lực lượng công an cấp xã và lực lượng an ninh trật tự cơ sở của 168 xã, phường trên địa bàn thành phố tham dự tập huấn. Ảnh: LA

Trong đợt tập huấn này, lực lượng công an cấp xã, an ninh trật tự cơ sở sẽ được tập huấn, quán triệt các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và giám đốc Công an TP.HCM.

Lực lượng này cũng sẽ được hướng dẫn chi tiết về công tác chỉ huy, điều khiển giao thông tại các chốt, giao lộ trọng điểm. Phương án phân luồng giao thông từ xa, giải tỏa ùn tắc giao thông.

Cùng đó là hướng dẫn quy trình phối hợp lực lượng CSGT xử lý các hành vi vi phạm. Kỹ năng ứng xử văn hóa, khôn khéo, kiên quyết trong khi thi hành công vụ. Ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, bản đồ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành giao thông.

Đợt tập huấn lần này nhằm nâng cao và phát huy vai trò nòng cốt của công an cấp xã trong quản lý an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại cơ sở. Ảnh: LA

Theo Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, đợt tập huấn lần này nhằm nâng cao và phát huy vai trò nòng cốt của công an cấp xã trong quản lý an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại cơ sở.

Đảm bảo bám sát địa bàn, giải quyết nhanh sự cố giao thông, không để hình thành điểm nóng… Đặc biệt là thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT, kéo giảm tai nạn giao thông, kiềm chế và chủ động phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT hướng dẫn điều tiết giao thông. Ảnh: CSGT

Cũng theo Thượng tá Phạm Quang Trưởng, qua khảo sát thực tế, Công an TP.HCM đã phân công, bố trí lực lượng công an cấp xã và các lực lượng khác thực hiện điều tiết giao thông tại 366 chốt trên toàn địa bàn.

Trong đó, có 191 chốt trọng điểm sẽ do lực lượng CSGT làm tổ trưởng trực tiếp phối hợp các lực lượng công an cấp xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, thanh niên xung phong tham gia chỉ huy, điều khiển giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc, tai nạn giao thông.