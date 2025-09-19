Quy định mới về việc CSGT dừng xe để kiểm soát giao thông 19/09/2025 17:37

(PLO)- Cục trưởng Cục CSGT đã có chỉ đạo mới nhất về kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông, các trường hợp CSGT dừng xe để kiểm soát.

Ngày 19-9, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT vừa yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện ngay một số công tác trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khi dừng xe để kiểm soát, cán bộ CSGT phải sử dụng camera body (camera mini) hoặc bố trí camera ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý.

Các trường hợp dừng xe để kiểm soát

Lực lượng CSGT tập trung tuần tra cơ động, chỉ dừng tại một điểm để kiểm soát khi đảm bảo các yêu cầu: Thứ nhất khi dừng xe để kiểm soát cán bộ CSGT phải sử dụng camera body (camera mini) hoặc bố trí camera ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT; dữ liệu camera phải được lưu giữ đúng quy định.

Thứ hai, khi có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT.

Thứ ba, khi có kế hoạch tổng kiểm soát, hoặc khi có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thứ tư, khi thực hiện các chuyên đề về quá tải, chở quá số người quy định, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ma túy...

CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy giao thông, không dừng phương tiện

Đối với các Tổ CSGT được bố trí làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao thông chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Khi hết giờ cao điểm các Tổ CSGT này được bố trí tuần lưu trên tuyến ghi nhận lại các trường hợp vi phạm và tổ chức xác minh, xử lý “phạt nguội”. Nếu tình hình khu vực, nút giao thông phức tạp về vi phạm TTATGT sẽ bố trí lực lượng riêng để xử lý.

CSGT ra hiệu lệnh với tài xế.

Trong thời gian tới, Cục CSGT và Phòng CSGT các địa phương sẽ công khai các nội dung về việc dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… cho người dân biết. Trong đó, Cục CSGT sẽ sớm thực hiện các nội dung này trên các tuyến cao tốc.

Từ đầu năm 2026 mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy (nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera) thì trước khi xử lý, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.