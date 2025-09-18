Cảnh sát giao thông phát loa yêu cầu đi đúng làn đường trên cao tốc 18/09/2025 20:48

Ngày 18-9, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã tiến hành tổ chức tuyên truyền bằng loa trên cao tốc TP.HCM-LongThành-Dầu Giây; Phan Thiết-Dầu Giây; Vĩnh Hảo-Phan Thiết…

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phát loa tuyên truyền trên cao tốc.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông từ xe tuần tra sẽ liên tục phát loa hướng dẫn điều tiết giao thông trên tuyến có hai làn xe chạy trên cùng một chiều đường nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo đó, ô-tô khách loại từ 29 chỗ trở lên và ô-tô có tải trọng trên 7,5 tấn trở lên phải đi vào làn bên phải (làn có tốc độ thấp hơn) theo chiều đi. Làn bên trái nằm sát dải phân cách giữa đường dành cho ô-tô con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ.

Được biết cũng trong ngày 18-9, Cục Cảnh sát giao thông đã đồng loạt triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc có hai làn xe chạy trên cùng một chiều đường trở lên, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam như: Tuyến Nội Bài – Lào Cai; Hải Phòng – Móng Cái; Bắc Giang – Lạng Sơn; Cầu Giẽ - Cao Bồ; Đà Nẵng – Quảng Ngãi; cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; TP.HCM.

Theo Cục CSGT ý thức tham gia giao thông của nhiều lái xe tải, xe khách tham gia giao thông trên đường cao tốc còn hạn chế.

Mặc dù được Cảnh sát giao thông sử dụng xe tuần tra lưu động phát loa tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông đối với xe ô tô khách từ 29 chỗ và ô tô tải trên 7,5 tấn trở lên không đi vào làn sát dải phân cách giữa, mà đi sang làn bên phải theo chiều đi của phương tiện (làn có tốc độ thấp hơn); nhưng dùng loa kêu gọi rất nhiều lần lái xe mới thực hiện.