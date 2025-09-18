Lý do 684 công chức ở Lâm Đồng không đủ điều kiện nghỉ việc theo Nghị định 178 18/09/2025 10:45

(PLO)- Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, có 684 trường hợp trong đó cấp tỉnh 410 người, cấp xã 274 người không đủ điều kiện nghỉ việc theo Nghị định 178.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tỉnh Lâm Đồng ra quân tăng cường công chức, viên chức về cấp xã.

Số lượng đối tượng chưa thỏa mãn các các điều kiện theo quy định của Nghị định 178; Nghị định số 67; công văn của Bộ Nội vụ là 684 trường hợp (cấp tỉnh 410; cấp xã 274). Số lượng rút đơn xin nghỉ theo Nghị định 178 là 17 trường hợp (cấp tỉnh 15; cấp xã 2).

Theo Sở Nội vụ: “Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, số biên chế có mặt thấp hơn khung biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền thì chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc đối với những trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc không đủ tiêu chuẩn cán bộ, công chức (cấp xã mới)”…

Nhiều trường hợp trong thời gian 3 năm gần nhất (từ 2022 đến 2024) đều được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong khi thời gian tỉnh Lâm Đồng (sau sắp xếp) chỉ mới vận hành từ 1-7-2025 đến nay.

Với thời gian này chưa thể đánh giá đúng, đầy đủ kết quả tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, hầu hết cơ quan, đơn vị và địa phương vẫn đánh giá các trường hợp này “không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”.

Theo Sở Nội vụ, cấp xã đang cần và thiếu nhiều vị trí, cần tăng cường, điều động.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương đều cho rằng hiện nay nguồn nhân lực còn thiếu, bố trí chưa đảm bảo đầy đủ theo vị trí việc làm, cần sắp xếp, kiện toàn, bố trí lại, tăng cường, điều động ở nhiều vị trí đang cần và thiếu, nhất là ở cấp xã.

Do đó, những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được cơ quan, đơn vị và địa phương đánh giá “không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ” như trình bày trên chưa đủ cơ sở để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nghỉ chính sách, chế độ theo Nghị định 178 trong thời điểm hiện nay.