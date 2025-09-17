Công an thông báo tìm 1 thanh niên 17 tuổi đã mất tích hơn 3 tháng 17/09/2025 09:20

(PLO)- Công an xã Hàm Tân, Lâm Đồng thông báo tìm người mất tích từ ngày 31-5-2025 đến nay không có tin tức.

Công an xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo truy tìm người mất tích gửi các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng; Công an 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Hàm Tân.

Em Lê Gia Bảo đi từ 31-5-2025 đến nay không có tin tức.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 8-9-2025, Công an xã Hàm Tân tiếp nhận tin báo của bà Đinh Thị Mỹ (ngụ thôn 3, Hàm Tân) trình báo vào ngày 31-5-2025, con trai là Lê Gia Bảo (17 tuổi) bỏ đi trong lúc làm thuê. Đến thời điểm trình báo, gia đình đã liên lạc với những người thân, bạn bè nhưng không có tin tức.

Công an xã Hàm Tân thông báo đến cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân biết, phối hợp truy tìm người mất tích. Đặc điểm người mất tích cao khoảng 1m67, nặng khoảng 70kg, màu da trắng, dáng người tròn, tóc đen ngắn có chẻ mái; khi đi không mang điện thoại di động, không mang giấy tờ tùy thân, không rõ mặc quần, áo loại gì.

Khi có thông tin về trường hợp mất tích này, vui lòng thông báo về Công an xã Hàm Tân, Lâm Đồng qua số điện thoại 02523.877.113, địa chỉ: Đường 22/4, thôn 2, Hàm Tân, Lâm Đồng, để phối hợp giải quyết.