Bắt giữ kẻ xâm hại bạn nhậu sau 20 giờ gây án 16/09/2025 11:16

(PLO)- Chỉ sau 20 giờ xâm hại tình dục người cùng nhậu chung rồi bỏ trốn, Đinh Bạt Ngọc đã bị công an truy xét, bắt giữ.

Ngày 16-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã tiếp nhận hồ sơ để củng cố xử lý hành vi xâm hại tình dục Đinh Bạt Ngọc (27 tuổi) thường trú tại thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1.

Đinh Bạt Ngọc bị bắt sau 20 giờ gây án.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 11-9, chị ĐTMQ (thường trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà) cùng nhóm bạn, trong đó có Đinh Bạt Ngọc đến nhậu tại quán ở xã Đam Rông 1.

Đến khoảng 15 giờ 30, Ngọc lấy lý do mệt và rời quán trước. Sau đó, khi trở về nhà thuê của bạn ở thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1, chị Q phát hiện Ngọc đang đứng trước cổng. Lợi dụng lúc chị Q đang mở cửa, Ngọc theo vào nhà rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Gây án xong, Ngọc bỏ trốn còn chị Q đến trình báo sự việc cho Công an xã Đam Rông 1.

Công an xã Đam Rông 1 đã ghi nhận lời khai ban đầu và tiến hành các bước điều tra cần thiết, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành truy vết, xuyên đêm truy bắt đối tượng.

Chỉ sau 20 giờ gây án, đến chiều 12-9, Đinh Bạt Ngọc đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.