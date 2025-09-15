Cát trên đồi ập xuống Quốc lộ 1, ùn tắc giao thông kéo dài 15/09/2025 20:21

(PLO)- Hiện làn đường hướng Bắc-Nam trên Quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng đã lưu thông được nhưng các phương tiện di chuyển rất chậm.

Đến 19h tối nay 15-9, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Lương Sơn vẫn đang điều tiết giao thông tại Km 1651+100, Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Lương Đông, xã Lương Sơn do lượng cát khổng lồ bất ngờ đổ ập xuống đường.

Lượng cát khổng lồ ập xuống Quốc lộ 1 gây ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện một lượng lớn cơ giới vẫn tiếp tục được huy động đến hiện trường để dọn dẹp lượng cát khổng lồ này.

Được biết khoảng 14 giờ chiều nay sau cơn mưa lớn một lượng cát trên đồi gần đó bất ngờ ập xuống kéo dài 100m, độ dày khoảng 0,5m phủ tràn cả mặt đường làm ùn tắc giao thông cả hai hướng Bắc-Nam và ngược lại.

Cơ giới được huy động rất nhiều đến hiện trường.

Nhờ nỗ lực huy động cơ giới, khoảng 17h30 chiều nay, phần đường từ Khánh Hòa đi TP.HCM tạm thời lưu thông được. Tuy nhiên các phương tiện di chuyển rất chậm do phải tạm đóng hướng Nam-Bắc để dọn dẹp, giải phóng lượng cát khổng lồ nói trên.