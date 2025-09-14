Va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ, 2 người tử vong 14/09/2025 12:25

(PLO)- Hai thanh niên tử vong sau va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 1, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, 14-9.

Rạng sáng ngày 14-9, tại Km 1596 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, xe máy biển số 69AM-140.15 (chưa rõ người cầm lái) chở hai người: anh NVP (23 tuổi, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) và anh BMĐ (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), lưu thông hướng Khánh Hòa đi Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khi đến tại Km 1596 Quốc lộ 1, xe máy này va chạm với xe ô tô đầu kéo mang biển số 35C - 052.06 do ông LVD (45 tuổi ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang chuyển hướng qua đường để vào Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Vụ va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi để điều tra vụ tai nạn.