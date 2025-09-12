Lấy tài khoản Facebook của vợ đăng thông báo chốt CSGT 12/09/2025 07:55

(PLO)- Công an đã làm việc với người đàn ông thông báo vị trí chốt kiểm tra của Cảnh sát giao thông lên Facebook.

Công an xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng vừa triệu tập một người đàn ông lên làm việc về hành vi đăng tải thông tin vị trí chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông lên mạng xã hội Facebook.

Công an làm việc với người thông báo vị trí chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ninh Gia đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung trên fanpage Mua bán Ninh Gia với nội dung: “CSGT đang lập chốt ngay quán mình, A/C di chuyển vào đầu QL 28B… nhớ chấp hành đủ luật giao thông nha!!!”.

Theo Công an xã Ninh Gia, Fanpage này có số lượng thành viên đông đảo trên địa bàn xã và sau khi nội dung trên được đăng tải khoảng 30 phút thì người đăng đã gỡ bài viết.

Công an xã Ninh Gia đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người đăng tải bài viết trên là ông NKT (34 tuổi) thường trú tại thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia. Tại cơ quan Công an, ông T khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook của vợ mình để đăng tải vị trí chốt Cảnh sát giao thông với mục đích “cho vui”, không lường trước hậu quả pháp lý.

Công an xã Ninh Gia cho biết hành vi thông báo vị trí chốt kiểm tra của lực lượng chức năng trên mạng xã hội được xác định là vi phạm quy định về thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân, tổ chức sai mục đích, với mức xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, và từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: Bài viết có mức độ lan truyền thấp (11 lượt thích, 2 bình luận), người vi phạm đã tự gỡ bài viết, có thái độ thành khẩn, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Công an xã Ninh Gia đã áp dụng biện pháp giáo dục, răn đe tại chỗ, không xử phạt hành chính.

Sau khi làm việc, ông T đã nhận thức rõ hành vi và cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên không gian mạng.