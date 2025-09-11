Chặn xe hành hung nghi do cạnh tranh cứu hộ giao thông trên cao tốc 11/09/2025 16:51

(PLO)- Công an đã triệu tập những người liên quan lấy lời khai để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích nghi do cạnh tranh cứu hộ giao thông trên cao tốc.

Ngày 11-9, Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đã triệu tập những người liên quan lấy lời khai để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích nghi do cạnh tranh cứu hộ giao thông trên cao tốc.

Nạn nhân nhập viện cấp cứu và dấu vết bị hành hung trên cửa xe.

Theo đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 11-9, Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm nhận được yêu cầu cứu hộ giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa bàn xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi cứu hộ xong, kéo xe bị sự cố về Km 208, xã Hàm Thuận, anh Phạm Thế Mỹ (36 tuổi, là anh ruột giám đốc Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm), điều khiển xe vá vỏ lưu động biển số 86C-062.72 về lại công ty.

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, khi anh Mỹ điều khiển xe vừa qua khỏi cầu vượt Ma Lâm đến địa phận thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận thì bị xe vá vỏ lưu động của dịch vụ cứu hộ giao thông Thanh Tuyền (có trạm đặt tại cầu vượt Ma Lâm) ra chặn lại.

Lúc này có bốn thanh niên từ trên xe dịch vụ cứu hộ giao thông Thanh Tuyền xuống rồi mở cửa xe dùng hung khí tấn công anh Phạm Thế Mỹ khiến nạn nhân phải bỏ chạy thoát thân.

Nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy tay trái, thương tích ở đầu và các vùng khác trên cơ thể.

Theo Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm và anh Phạm Thế Mỹ, cạnh tranh cứu hộ giao thông trên cao tốc không lành mạnh đã dẫn đến vụ việc nghiêm trọng trên.