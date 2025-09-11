Truy nã đặc biệt cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 22,8 tỉ đồng 11/09/2025 14:45

(PLO)- Sau khi chiếm đoạt 22,8 tỉ đồng, cựu nhân viên ngân hàng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 4-2024 đến nay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Ngọc Trung (29 tuổi, trú phường Mũi Né), cựu nhân viên ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu nhân viên ngân hàng Lê Ngọc Trung.

Theo hồ sơ, tháng 12-2023 Lê Ngọc Trung lợi dụng là nhân viên của một chi nhánh ngân hàng, đưa ra thông tin gian dối có khách hàng cần tiền để trả khoản vay đến thời hạn, sau khi trả xong sẽ làm thủ tục vay lại (đáo hạn), hồ sơ do Trung thụ lý.

Thông tin này làm cho năm bị hại tin là thật nên đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do Trung làm chủ hoặc do Trung nhờ người khác nhận giúp với hơn 22,8 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Trung dùng để trả nợ đã vay trước đó, đến khi không còn khả năng chi trả cho các bị hại, cựu nhân viên ngân hàng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, tháng 4-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra quyết định truy tìm Trung.

Theo đó, cựu nhân viên ngân hàng này có đặc điểm nhận dạng dáng người vừa phải, da trắng, mắt nhỏ, chân, mũi vừa, cổ ngắn, chiều cao khoảng 1m62, nặng khoảng 65kg.

Đến ngày 31-7-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Trung sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hoặc Thiếu tá Phan Nhật Quang, điều tra viên thông qua số điện thoại: 0962 426 552.