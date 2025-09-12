Tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn hỗ trợ kinh phí với cán bộ biệt phái tại cấp xã 12/09/2025 10:44

(PLO)- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ trước ngày 18-9-2025.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gởi UBND các xã, phường, đặc khu quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC) được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí, biệt phái đến công tác tại cấp xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân biệt phái công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã. Ảnh PN.

Theo đó, để thực hiện đúng quy định, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề nghị các xã, phường, đặc khu nghiên cứu kỹ các nội dung quy định tại Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, xác định đúng đối tượng thụ hưởng và kinh phí hỗ trợ.

Đặc biệt, Sở Tài chính lưu ý đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền cử đi biệt phái đến nhận công tác tại cấp xã thuộc đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, trong thời gian biệt phái thì không được hưởng hỗ trợ xăng xe đi lại, hỗ trợ tiền thuê chỗ ở.

Việc xác định khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến trụ sở đơn vị mới do CBCCVC và người lao động tự khai báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cụ thể, nơi ở hiện tại là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà công dân đang thường xuyên sinh sống; trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện tại là nơi công dân đang thực tế sinh sống.

Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách tỉnh cân đối và bổ sung cho các xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh để chi trả chính sách hỗ trợ.

Các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm xác định đối tượng và tổng hợp nhu cầu kinh phí từ tháng 7-2025 đến tháng 12-2025 (các đối tượng được điều động theo quyết định ngày 1-8-2025 của UBND tỉnh thì tổng hợp từ tháng 8-2025 đến tháng 11-2025).

Riêng nhu cầu kinh phí chi trả hỗ trợ từ tháng 1-2026 đến tháng 6-2026 các xã, phường, đặc khu tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của địa phương mình.

Đối với nhu cầu kinh phí hỗ trợ năm 2025: UBND các xã, phường, đặc khu tổng hợp gửi Sở Tài chính tỉnh trước ngày 18-9-2025 để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí.

Theo Sở Tài chính, mức hỗ trợ xăng xe với khoảng cách nơi ở đến cơ quan, đơn vị từ 15-30km là 1 triệu đồng/tháng; từ trên 30-50km là 1,5 triệu đồng/tháng; trên 50km là 2 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ thuê chỗ ở đối với các trường hợp nơi ở đến cơ quan, đơn vị từ trên 30km là 2 triệu đồng/tháng…Các mức hỗ trợ nêu trên đều có thời gian sáu tháng.

Trước đó, ngày 1-8, tỉnh Lâm Đồng đã biệt phái 730 CBCCVC; chiến sĩ Quân đội, Công an cấp tỉnh về các xã, phường, đặc khu để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền hai cấp.