Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có kịp thu phí trước ngày 31-12? 16/09/2025 07:31

(PLO)- Hiện trạm dừng nghỉ tại km144+560, đường quay đầu xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn chưa thể thi công.

Ban Quản lý dự án (BQLDA) 7 vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng quyết liệt xử lý tồn tại, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Theo BQLDA 7, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ ngày 19-5-2023 và đang tiếp tục thực hiện đầu tư đồng bộ các hạng mục theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng để phục vụ tốt nhất cho người dân và các phương tiện lưu thông (bao gồm trạm dừng nghỉ, hệ thống giám sát điều hành giao thông - ITS).

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh VT.

Tuy nhiên, hiện đang còn một số vướng mắc liên quan đến việc bàn giao mặt bằng để thi công trạm dừng nghỉ, đường quay đầu xe của hệ thống giám sát điều hành giao thông…Có khả năng ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành công trình, thời gian thu phí hoàn vốn, gây lãng phí nguồn lực đầu tư và chậm trễ giải ngân, quyết toán hoàn thành công trình.

Cụ thể, về mặt bằng thi công trạm dừng nghỉ tại Km144+560 đến nay chỉ mới được địa phương bàn giao một phần mặt bằng; đất công chỉ khoảng 1,6 ha trong diện tích 10,8 ha, do diện tích nhỏ, không liên tục nên không thể tổ chức thi công.

Phần diện tích còn lại hơn 9 ha gồm 14 hộ dân; trong đó có một hộ đang tranh chấp khiếu kiện 1,9 ha và một dự án đang tranh chấp giữa hai nhà đầu tư khoảng hơn 7 ha.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thời điểm đang thi công. Ảnh PN.

Đối với hạng mục đường quay đầu xe hệ thống giám sát điều hành giao thông: BQLDA7 đã có văn bản đề nghị UBND các xã Hải Ninh, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc bàn giao hồ sơ thiết kế và cắm cọc để địa phương thực hiện công tác thu hồi đất. Tuy nhiên các địa phương không tiếp nhận và có ý kiến “sẽ làm đúng quy định sau khi có hướng dẫn”.

Do đó, đến nay các vị trí đường quay đầu xe tại nút giao Chợ Lầu, Đại Ninh, Ma Lâm chưa được địa phương bàn giao mặt bằng để triển khai thi công…

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, đảm bảo điều kiện thu phí dự án trong đầu năm 2026, BQLDA 7 đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an, TAND, UBND xã Tuy Phong nghiên cứu cơ chế chính sách theo quy định để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại, đặc biệt là các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.

Đồng thời tăng cường vận động, thuyết phục các cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi trong khu vực đồng ý bàn giao trước mặt bằng (diện tích tối thiểu khoảng 2 ha liên tục/mỗi bên) trong tháng 9-2025 để nhà đầu tư sớm thi công các hạng mục, công trình thiết yếu (nhà vệ sinh, bãi đỗ xe ...) phục vụ người tham gia lưu thông. Phấn đấu sớm nhất bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại để triển khai trạm dừng nghỉ km144+560.

Đối với trạm dừng nghỉ Km205+092: hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư theo quy định.

Trạm dừng nghỉ km205+092, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang thi công. Ảnh PN.

Đối với hạng mục đường quay đầu xe, BQLDA 7 đề nghị chỉ đạo các sở, ban ngành sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để các xã tổ chức, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng.

Trong khi chờ chủ trương, chính sách, đề nghị UBND các xã triển khai vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đồng thời với công tác thu hồi đất để nhà thầu thi công đáp ứng tiến độ của dự án, hoàn thành thi công trong tháng 10-2025 để chạy thử và đưa vào khai thác trong tháng 12-2025 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng…

Trạm dừng nghỉ km205+092 tạm đón khách.

Theo một nguồn tin khác, Cục Đường bộ được giao tổ chức thu phí sau khi đáp ứng các điều kiện quy định với mức phí đề xuất 900 đồng/km do cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang trong phân kỳ đầu tư bốn làn xe và không có làn dừng khẩn cấp liên tục. Thời hạn thu phí là bảy năm.

Với tình hình cả hai trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết rất chậm như hiện nay thì việc đưa cao tốc này thu phí trước ngày 31-12-2025 mà Bộ Xây dựng chỉ đạo là khó khả thi.