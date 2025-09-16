CSGT Hà Nội mở đường đưa người dân đi cấp cứu 16/09/2025 19:02

(PLO)- Lực lượng CSGT Hà Nội đã hỗ trợ mở đường, đưa một bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, giúp người dân qua cơn nguy kịch.





Ngày 16-9, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 (Công an Hà Nội) gồm: Thượng uý Nguyễn Ngọc Sơn, tổ trưởng và Đại uý Giáp Thanh Tùng, tổ viên, được phân công làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT tại ngã tư Trâu Quỳ - Quốc lộ 5, thuộc địa phận xã Gia Lâm, Hà Nội.

Đến khoảng 10 giờ 45, người dân điều khiển ô tô đến chốt công tác cho biết trên xe đang chở người bệnh nặng đi cấp cứu và đề nghị CSGT giúp đỡ hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thời điểm CSGT Hà Nội mở đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Ảnh CTV

Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe ô tô công vụ mở đường, đưa phương tiện chở bệnh nhân nhanh chóng đến bệnh viện.

Đến 14 giờ cùng ngày, anh NNH (con rể của bệnh nhân) đã liên hệ cảm ơn tổ công tác và thông tin mẹ vợ anh là bà TTB (66 tuổi, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) bị nhồi máu não, rất may được CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời nay đã qua cơn nguy kịch.

Việc làm kịp thời, tận tâm của tổ công tác đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Hà Nội.