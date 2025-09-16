Lại xảy ra cháy nhà ở Hà Nội 16/09/2025 17:50

(PLO)- Thêm một vụ cháy nhà ở Hà Nội xảy ra vào cuối giờ chiều nay, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 16-9, tại địa chỉ số 8, ngõ 50 phố Đình Thôn, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh PCCC&CNCH, Công an Hà Nội đã điều 3 xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng công an phường và người dân dập tắt đám cháy.

Khu vực nơi xảy ra cháy. Ảnh CTV

Một nhân chứng cho biết vụ cháy xuất phát từ khu vực cầu thang tầng 1 của căn nhà. Sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán và điện thoại báo cơ quan chức năng.

Khi xảy ra cháy, một cô gái trong nhà đã chạy lên tầng thượng kêu cứu và được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Vụ cháy vừa xảy ra ở Hà Nội không thiệt hại về người, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 43 sáng cùng ngày cũng xảy ra một vụ cháy lớn tại lán tạm sản xuất cơ khí trên đất nông nghiệp thuộc thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, gây thiệt hại nghiêm trọng, làm bốn người chết.