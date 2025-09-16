Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 4 người tử vong lúc rạng sáng 16/09/2025 11:41

(PLO)- Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở xã Hà Nội, Công an Hà Nội đã có thông tin ban đầu về sự việc.

Theo đó, vào hồi gần 5 giờ sáng ngày 16-9, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội), 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 Thành phố đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều đồ vật bị ngọn lửa thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn. Ảnh CA

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Địa điểm xảy ra cháy là ngôi nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh CA

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong và đã bàn giao cho lực lượng y tế.

Cũng theo Công an Hà Nội, mặc dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ rất khẩn trương, kịp thời tuy nhiên vụ cháy vẫn gây ra hậu quả đáng tiếc.

Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra trong thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu, Công an Thành phố khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.

Hiện Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.