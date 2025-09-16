Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy ở một công ty tại TP.HCM 16/09/2025 16:54

(PLO)- Bước đầu cơ quan chức năng đã tìm thấy một thi thể trong vụ cháy công ty chuyên về pha chế đóng thùng và mua bán các loại sơn.

Đến chiều 16-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một người bị thiệt mạng trong vụ cháy tại một công ty nằm trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP.HCM).

Vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty khiến một người thiệt mạng. Ảnh: LA

Hiện, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Khi cơ quan chức năng vào sâu bên trong đã tìm thấy một thi thể đã bị cháy đen, chưa thể nhận diện được.

Ngoài ra, còn hai người khác bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người thiệt mạng ra ngoài. Ảnh: LA

Như PLO đã thông tin, vụ cháy xảy ra khoảng 10 giờ 30, sau đó lan nhanh và bao trùm khu nhà xưởng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Công ty này chuyên pha chế đóng thùng và mua bán các loại sơn. Diện tích bị cháy khoảng gần 1.000 m2.