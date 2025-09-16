3 người mắc kẹt trong vụ cháy lớn một công ty ở TP.HCM 16/09/2025 14:04

(PLO)- Sau khi vụ cháy được khống chế, cơ quan chức năng xác định có 3 người bị mắc kẹt trong vụ cháy.

Đến khoảng 13 giờ ngày 16-9 vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty nằm trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP.HCM) đã được khống chế không để cháy lan sang khu dân cư gần đó.

Vụ cháy bao trùm khu nhà xưởng của một công ty rộng gần 1000 mét vuông. Ảnh: Người dân cung cấp

Hiện tại, lực lượng PCCC vẫn đang phun lửa để dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 3 người bị mắc kẹt bên trong (nghi là người nước ngoài) khi vụ cháy bất ngờ bùng phát. Hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính những người này.

Công ty này chuyên pha chế đóng thùng và mua bán các loại sơn. Diện tích bị cháy khoảng gần 1000 mét vuông.

Lực lượng PCCC huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế vụ cháy. Ảnh: Người dân cung cấp

Như PLO đã thông tin, vụ cháy xảy ra khoảng 10 giờ 30, sau đó lan nhanh và bao trùm khu nhà xưởng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện đến hiện trường để dập lửa.