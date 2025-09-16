Lửa đang bao trùm một công ty tại TP.HCM

Đến trưa ngày 16-9, lực lượng PCCC của Công an TP.HCM vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại một công ty nằm trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP.HCM).
Theo ghi nhận, khu nhà xưởng của công ty bị cháy khoảng vài trăm mét vuông. Ngọn lửa bùng lên dữ dội có nguy cơ lan sang các khu nhà xưởng bên cạnh.
Khi phát hiện vụ cháy, lực lượng chữa cháy của công ty đã nhanh chóng phun nước nhưng không khống chế được ngọn lửa.
Lực lượng PCCC đã có mặt, đang tiếp cận vụ cháy từ nhiều phía để khống chế, không cho lửa cháy lan sang các khu nhà xưởng và các công ty bên cạnh.
Được biết, công ty bị cháy ở trong một khu dân cư, ngay sát đó có một chung cư cao tầng.
Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và thương vong.