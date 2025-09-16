Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm 4 người chết tại Thường Tín 16/09/2025 13:31

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Thường Tín và xử lý nghiêm các vi phạm.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa có công điện chỉ đạo liên quan đến vụ cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín (Hà Nội),

Tại công điện, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Bên trong nhà xưởng bị cháy tại Thường Tín (Hà Nội).

UBND TP Hà Nội cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16-9 đã xảy ra vụ cháy lán tạm sản xuất cơ khí tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín (Hà Nội) gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 4 người trong một gia đình.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.