Cháy kho phế liệu ở Quảng Ngãi, cột khói bốc cao hàng chục mét 15/09/2025 04:57

(PLO)- Vụ cháy kho phế liệu khiến gần như toàn bộ kho này bị thiêu rụi.

Tối 14-8, một kho phế liệu tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Cột khói từ vụ cháy kho phế liệu bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa xuất phát từ kho phế liệu của ông Đặng Trí Hùng (53 tuổi, trú tổ 1, phường Đăk Cấm).

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ kho. Người dân hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát PCCC huy động nhiều phương tiện và cán bộ đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Sau gần 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, ngăn không để lửa lan sang khu dân cư lân cận.

“Rất may không có thương vong, nhưng toàn bộ kho phế liệu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn”, ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm cho biết.

Hiện công tác làm mát hiện trường vẫn đang tiếp tục triển khai. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.