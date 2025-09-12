Bắt giữ người lén đốt trụ điện ở Quảng Ngãi 12/09/2025 19:47

(PLO)- Lý khai nhận đã 3 lần đốt trụ điện gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Ngày 12-9, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Đội Quản lý điện thành phố Kon Tum dựng lại hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra vụ đốt trụ điện hạ thế 2B thuộc Trạm biến áp Bà Triệu 2.

Huỳnh Ngọc Lý tại hiện trường một vụ đốt trụ điện.

Trước đó, rạng sáng 10-9, trụ điện tại ngã tư Mạc Đĩnh Chi – Lê Quý Đôn bất ngờ bốc cháy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do có người cố tình phóng hỏa, có dấu hiệu phá hoại tài sản Nhà nước.

Điều đáng chú ý, tại chính vị trí này, ngày 28-8 cũng từng xảy ra vụ cháy tương tự. Tính từ cuối năm 2024 đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 8 vụ cháy tủ điện với dấu hiệu bị đốt phá.

Lý thừa nhận đã đốt 3 trụ điện khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau quá trình truy xét, Công an phường Kon Tum đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Lý (36 tuổi, trú phường Đăk Cấm).

Lý khai nhận đã đốt trụ điện tại ngã tư Mạc Đĩnh Chi – Lê Quý Đôn và 2 trụ điện khác trên địa bàn. Vụ đốt trụ điện ngày 10-9 gây thiệt hại gần 5 triệu đồng, trong khi vụ cháy ngày 28-8 thiệt hại hơn 11 triệu đồng.

Ông Trần Quốc Chí, Đội phó Đội Quản lý điện thành phố Kon Tum cho biết, tình trạng đốt phá trụ điện, trạm điện không chỉ gây thiệt hại tài sản Nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và ảnh hưởng đến cấp điện sinh hoạt, sản xuất.

Ngành điện kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe, bảo đảm an ninh năng lượng và trật tự xã hội.