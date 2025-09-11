2 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi 11/09/2025 10:12

Rạng sáng 11-9, xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) liên tiếp xảy ra hai trận động đất chỉ cách nhau khoảng một giờ. Đáng chú ý, có một trận đạt độ lớn 4.5 độ richter.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào lúc 1 giờ 36 cùng ngày, trận động đất 4.5 độ richter xảy ra tại tọa độ 14.900 vĩ Bắc, 108.256 kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Vị trí tâm chấn.

Đến 2 giờ 30, cùng tại khu vực này tiếp tục ghi nhận một trận động đất 2.8 độ richter, độ sâu chấn tiêu 8,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Lãnh đạo UBND xã Măng Bút cho biết chính quyền địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại sau hai trận động đất. Đáng chú ý, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), cách tâm chấn gần 150 km, nhiều người dân vẫn cảm nhận được rung lắc.

Trước đó, ngày 12-7, xã Măng Bút cũng từng ghi nhận trận động đất 3.3 độ richter. Riêng tháng 7-2025, tại Kon Plông và Sơn Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra nhiều trận động đất có độ lớn từ 2.6 đến 3.3 độ.