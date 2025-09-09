Nhà thầu nói gì về việc tuồn cát công trình bờ kè ra ngoài? 09/09/2025 13:41

(PLO)- Nhà thầu cho biết việc tuồn cát công trình ra ngoài là hành động tự ý của các công nhân công trình, công ty không có chủ trương.

Liên quan đến bài điều tra "Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài” mà báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải vào ngày 9-9, trưa cùng ngày, một nhà thầu trong liên danh đã thông tin cho PV về việc kiểm tra, xử lý phản ánh.

Công trình bờ kè nơi xảy ra vụ việc tuồn cát công trình ra ngoài.

Theo vị đại diện, sau khi phản ánh được đăng tải, đơn vị đã nhanh chóng làm việc với quản lý, công nhân công trình

Qua kiểm tra, các công nhân thừa nhận có việc chuyển cát công trình ra bên ngoài. "Những người này nói rằng ở gần công trình có người dân cần đôn nền làm sân nên đã cho vài xe rồi được gửi vài thùng bia uống”, vị này cho biết.

Xe tải chở cát rời khỏi công trình vào sáng sớm 25-7.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV, trong nhiều ngày, cát trong công trình chở ra ngoài lại được chuyển đến các cửa hàng vật liệu xây dựng chứ không chở cho người nào làm sân cả.

Cát chở đổ cho các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Vị này cũng cho biết, đây là hành động trái phép của các công nhân, công ty hoàn toàn không có chủ trương bán cát công trình ra bên ngoài và cũng không chấp nhận hành vi trên. Trong ngày 9-9, phía công ty đã yêu cầu làm kiểm điểm đối với các nhân sự phụ trách ở công trình và đang tiếp tục làm rõ, có bước xử lý tiếp theo.

Trong sáng 9-9, phóng viên cũng đã liên hệ với liên danh chính nhà thầu nhưng chưa được phản hồi.

Như Pháp Luật TP.HCM đăng tải, các xe tải từ bên ngoài vào công trình kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê chở cát ra ngoài. Cát sau khi được chở ra ngoài sẽ được vận chuyển đến các bãi tập kết trong xã Tịnh Khê rồi bán cho các cửa hàng vật liệu.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị liên quan xác minh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế vào cuộc xác minh, làm rõ.