CÁT CÔNG TRÌNH BỜ KÈ Ở QUẢNG NGÃI BỊ BÁN RA NGOÀI Bài 1: Xe tải tắt đèn vào công trình chở cát ra ngoài

(PLO)- Trong đêm tối, những chiếc xe tải tắt đèn tiếp cận công trình chở cát ra ngoài, chuyển đến các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (nay là xã Tịnh Khê) được phê duyệt vào 7-2023 với quy mô 180 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Tại gói thầu số 21 có hai lối vào công trình. Hai lối mòn này cách nhau khoảng 400 mét, chạy qua dưới các bụi tre và ruộng đang canh tác của dân.

Vào tối, giữa trưa hoặc rạng sáng, các xe ben theo hai lối mòn này chạy vào công trình. Khi xe vào trong, các máy múc chuyển vật liệu xây dựng lên xe ben và chở ra ngoài.

Cụ thể, gần 5 giờ sáng 24-7, xe tải biển số 76C-00469 chạy nhanh trên đường Hoàng Sa (đoạn qua xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), khi đến đoạn cách lối vào công trình khoảng 50 mét, tài xế tắt hết đèn rồi rẽ vào công trình. Chiếc xe tải chậm rãi đi xuyên bóng tối để vào bên trong.

Sau khi vào bên trong, khoảng 15 phút sau, xe phủ bạt kỹ, rời công trình, chạy về phía đường Hoàng Sa, đi vào sâu trong khu dân cư thôn Gia Hòa, xã Tịnh Khê. Xe này sau đó đổ cát tại một bãi tập kết trong khu dân cư. Số cát này sẽ được bán cho các công trình khác hoặc các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Lúc 5 giờ 45 cùng ngày, xe tải loại 3 chân biển số 47C-36040 men theo đường mòn vào sâu trong công trình. Xe này cũng áp sát vị trí chòi nghỉ của công nhân bên trong rồi lùi vào vị trí xe múc đang đợi sẵn bên trong và nhanh chóng xe múc chuyển cát lên xe, sau đó tài xế lái xe rời công trình rồi chạy nhanh về hướng đường Hoàng Sa, đi về hướng Quốc lộ 24B…

Theo ghi nhận của chúng tôi, số cát mà các xe chở đi là cát đã tập kết bên trong công trình. Đây là cát dùng cho việc thi công công trình bờ kè, được dồn thành đống lớn ước chừng hàng trăm khối.

Trong nhiều ngày ghi nhận, chúng tôi ghi nhận xe tải 76C-00469 thường xuyên ra vào công trình chở cát ra ngoài. Mỗi chuyến, xe chở khoảng chục khối cát ra bên ngoài.

Cát trong công trình sau khi được tuồn ra bên ngoài sẽ được chuyển về chở tại nhiều điểm khác nhau.

Trong khu dân cư thôn Gia Hòa, tại thời điểm chúng tôi ghi nhận, hai bãi trữ cát trên diện tích khoảng 100 m2, cao khoảng 4 mét.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, hai bãi trữ cát trên là không phép.

Vì dự án nằm sát sông Trà Khúc và lợi dụng điều này, công nhân đưa máy múc của công trình xuống múc cát sông để bán.

Giữa tháng 7-2025, tại khu vực gói thầu số 21, một đoạn bờ kè vẫn chưa hoàn thành nên có một lối đi xuống lòng sông Trà Khúc.

Từ lối đi này, các công nhân điều khiển máy múc công trình xuống lòng sông. Các xe múc này có nhiệm vụ gom cát thành từng đống lớn rồi tấp sát vào mé bờ kè để chuyển lên cho các xe tải bán ra bên ngoài.

Giữa tháng 7, thời điểm này, nước sông Trà Khúc rút thấp, lộ ra những dãi cát dài. Lúc này, các xe máy múc công trình tích cực quần thảo, gom cát thành đường đi để tiến ra phía xa bờ gom cát. Trong đêm, các xe múc gom cát sông Trà Khúc thành từng đống lớn sát bờ kè mà ở xa không thể nhìn thấy những đống cát này được.

Hoạt động gom cát của các xe múc có thể dễ dàng nhìn thấy từ cầu Cổ Lũy.