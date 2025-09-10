CÁT CÔNG TRÌNH BỜ KÈ Ở QUẢNG NGÃI BỊ BÁN RA NGOÀI Bài 2: Tài xế bắt tay với người của công trình bán cát ra ngoài

(PLO)- Các lái xe chở cát từ công trình ra ngoài thừa nhận công nhân công trình bán cát ra ngoài với giá "vài thùng bia" và cho biết họ mua để bán lại, hưởng chênh lệch.

Liên tục trong các chiều 22, 23, 24-7, ống kính phóng viên ghi nhận, các xe múc thuộc công trình liên tục di chuyển xuống lòng sông và xúc cát, gom vào bờ kè. Có lúc nhóm công nhân huy động đến hai máy múc loại lớn cùng múc cát lòng sông Trà Khúc.

Số cát này một phần được chuyển lên công trình để thi công. Còn lại, một số người trong công trình sẽ bán cát ra ngoài thông qua các xe ben từ ngoài vào.

Ống kính phóng viên ghi nhận, lái xe múc cho gàu xuống sông rồi xúc cát lên đổ vào thùng xe. Chỉ vài phút sau khi liên tục xúc lên xe tải những gàu lớn, thùng xe nhanh chóng được đổ đầy ắp. Lúc này, lái xe tải phủ bạc rồi điều khiển xe ì ạch rời khỏi công trình.

Chiếc xe tải mò mẫm di chuyển trong thời điểm nhá nhem tối, không bật đèn. Rời khỏi công trình, xe tải vòng về phía đường Hoàng Sa (đoạn qua xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) rồi rẽ vào một con đường bê tông cách công trình khoảng 1km. Xe tới một cửa hàng vật liệu xây dựng, tài xế cho xe quay đầu rồi lùi vào sát khu vực chứa cát, đổ số cát trên xe xuống. Xong việc, lái xe cho xe di chuyển ra đường rồi trực chỉ về hướng công trình nơi xe múc đang đợi sẵn.

Tiếp tục quay lại vị trí cũ, máy xúc nhanh chóng chất vượt quá thùng xe. Lần này, xe tải chở cát đi đến đổ tại một cửa hàng vật liệu xây dựng khác cũng cách đó không xa.

Người dân địa phương cho hay, việc xúc cát lên rồi chở ra bên ngoài thường xảy ra vào thời điểm rạng sáng, giữa trưa hoặc chập tối. Đây là thời điểm ngoài giờ làm việc…

Nam tài xế tên Tin (lái xe ben 76C-00469) cho biết: Phía công trình đã làm xong, dư một số lượng cát nên điện thoại cho hai người để bán số cát dư. “Cát chở từ công trình ra thì trộn với cát mua từ một số nơi rồi chuyển đi bán cho những nơi có nhu cầu… Họ đổ bê tông xong rồi còn dư lượng cát thì gom lại, kêu xuống chở rồi đưa anh em ít thùng bia”- tài xế tên Tin nói.

Người này thừa nhận hành vi chở vật liệu từ trong công trình ra là vi phạm pháp luật. “Do bọn em đi làm cũng khổ quá nên mới làm vậy. Giờ sao cũng vi phạm bởi vì đó là công trình, đâu có buôn bán gì mà vào chở. Cái đó em biết sai rồi”.

Tuy nhiên ông Tin phủ nhận việc xe của ông nhận cát trực tiếp từ sông Trà Khúc, dù hình ảnh của chúng tôi ghi nhận thực tế này.

Sau đó, tài xế Tin và tài xế tên Định (điều khiển xe ben 47C-36040) gợi ý bỏ qua sẽ gửi chi phí “nước non, cà phê”. Sau khi báo cáo tòa soạn, chúng tôi từ chối và nhanh chóng rời đi.

Đầu tháng 8-2025, liên hệ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, việc chở vật liệu từ trong dự án ra bên ngoài là sai quy định.

Theo ông, việc tận dụng nguồn cát tại chỗ cũng chỉ được sử dụng để san lấp đường vào công trình. Riêng về cát để xây dựng công trình phải được mua đúng nơi quy định, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Ông khẳng định, việc xúc cát và chuyển ra bên ngoài là trái phép.