VIDEO ĐIỀU TRA: Tài xế 'bắt tay' với công nhân để tuồn cát công trình ra ngoài 10/09/2025 11:20

(PLO)- Không những cát công trình bờ kè mà công nhân còn cho xe máy múc đào bới lòng sông Trà Khúc, đưa lên xe tải chở chở bán ra ngoài.

Nam tài xế tên Tin (lái xe ben 76C-00469) cho biết: Phía công trình đã làm xong, dư một số lượng cát nên điện thoại cho hai người để bán số cát dư.

Người này thừa nhận hành vi chở cát công trình ra ngoài là vi phạm pháp luật.