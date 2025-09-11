CÁT CÔNG TRÌNH BỜ KÈ Ở QUẢNG NGÃI BỊ BÁN RA NGOÀI Có dấu hiệu tham ô và vi phạm về khai thác tài nguyên 11/09/2025 05:59

Như chúng tôi đã thông tin trên các số báo trước, cát phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (nay là xã Tịnh Khê) chỉ có “chở vào mà không chở ra”. Tuy nhiên trong nhiều ngày ghi nhận, chúng tôi phát hiện các xe tải vào công trình chở cát đi bán ra ngoài.

Xe múc công trình chuyển cát lên xe ben để chở ra ngoài vào chiều 22-7.

Chưa hết, người trong công trình còn cho xe xuống lòng sông Trà Khúc múc cát đổ lên các xe tải chở đi tiêu thụ.

Các xe chở cát ra ngoài không thuộc các nhà thầu của dự án

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vẫn đang tiến hành xác minh thông tin báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp.

Vị lãnh đạo này cho hay: Qua trao đổi ban đầu với các nhà thầu thi công, các đơn vị cho biết các xe ben mà phóng viên ghi nhận không phải của họ. Vị này cho biết, một trong hai nhà thầu nói lại là họ "có chở vài xe cát cho lãnh đạo xã”.

Xe ben chở cát từ công trình đem đổ tại một cửa hàng vật liệu xây dựng thuộc địa bàn xã Tịnh Khê.

Trước đó, nhiều ngày ghi nhận của phóng viên cho thấy toàn bộ các xe cát chở khỏi công trình đều chuyển chở đến các cửa hàng vật liệu xây dựng và bãi tập kết trong xã Tịnh Khê. Còn các lái xe thì thừa nhận việc chở cát về tập kết tại các bãi trong thôn Gia Hòa và chở bán cho các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Chúng đã liên hệ với lãnh đạo xã Tịnh Khê để trao đổi về thông tin trên. Lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê khẳng định: "Làm gì có chuyện cán bộ xã gọi chở cát trong công trình ra ngoài”.

Có dấu hiệu tội phạm

Liên quan hành vi chở cát ra khỏi công trình đi bán ở ngoài, Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định: Nếu các thông tin Pháp Luật TP.HCM cung cấp là chính xác thì hành vi của tài xế xe tải và những người liên quan có dấu hiệu của tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 353 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025).

Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Theo quy định tại điều này, hành vi có thể bị phạt tù từ 2 năm đến tù chung thân. Tùy theo giá trị số cát chiếm đoạt. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 200 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hình ảnh múc cát công trình lên xe ben chở ra ngoài.

Còn hành vi múc cát trái phép dưới lòng sông bán ra bên ngoài thì có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên được quy định tại Điều 227 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025) có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tù.

Hành vi phạm tội được xác định là người nào biết việc múc cát trái phép mà vẫn cùng thỏa thuận, bàn bạc, phân công thực hiện bao gồm cả tài xế, công nhân khai thác cát lậu và người mang cát đi tiêu thụ.

Các xe của công trình xuống lòng sông Trà Khúc múc cát tấp vào bờ kè, đợi xe ben tới để chở đi.

Còn người mua cát lậu nếu không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì có dấu hiệu của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại Điều 323 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025). Khung hình phạt cho hành vi này là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm tù.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân cũng cho rằng, căn cứ điều 597 BLDS 2015, nhà thầu cũng có lỗi trong việc lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, quản lý tại công trình để người lao động của mình lợi dụng chức vụ quyền hạn để múc cát lậu nên phải chịu trách nhiệm liên đới.