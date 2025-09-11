Có dấu hiệu tham ô và vi phạm về khai thác tài nguyên

Như chúng tôi đã thông tin trên các số báo trước, cát phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (nay là xã Tịnh Khê) chỉ có “chở vào mà không chở ra”. Tuy nhiên trong nhiều ngày ghi nhận, chúng tôi phát hiện các xe tải vào công trình chở cát đi bán ra ngoài.
Chưa hết, người trong công trình còn cho xe xuống lòng sông Trà Khúc múc cát đổ lên các xe tải chở đi tiêu thụ.
Các xe chở cát ra ngoài không thuộc các nhà thầu của dự án
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vẫn đang tiến hành xác minh thông tin báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp.
Vị lãnh đạo này cho hay: Qua trao đổi ban đầu với các nhà thầu thi công, các đơn vị cho biết các xe ben mà phóng viên ghi nhận không phải của họ. Vị này cho biết, một trong hai nhà thầu nói lại là họ "có chở vài xe cát cho lãnh đạo xã”.
Trước đó, nhiều ngày ghi nhận của phóng viên cho thấy toàn bộ các xe cát chở khỏi công trình đều chuyển chở đến các cửa hàng vật liệu xây dựng và bãi tập kết trong xã Tịnh Khê. Còn các lái xe thì thừa nhận việc chở cát về tập kết tại các bãi trong thôn Gia Hòa và chở bán cho các cửa hàng vật liệu xây dựng.
Chúng đã liên hệ với lãnh đạo xã Tịnh Khê để trao đổi về thông tin trên. Lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê khẳng định: "Làm gì có chuyện cán bộ xã gọi chở cát trong công trình ra ngoài”.
Có dấu hiệu tội phạm
Liên quan hành vi chở cát ra khỏi công trình đi bán ở ngoài, Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định: Nếu các thông tin Pháp Luật TP.HCM cung cấp là chính xác thì hành vi của tài xế xe tải và những người liên quan có dấu hiệu của tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 353 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025).
Theo quy định tại điều này, hành vi có thể bị phạt tù từ 2 năm đến tù chung thân. Tùy theo giá trị số cát chiếm đoạt. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 200 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Còn hành vi múc cát trái phép dưới lòng sông bán ra bên ngoài thì có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên được quy định tại Điều 227 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025) có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tù.
Hành vi phạm tội được xác định là người nào biết việc múc cát trái phép mà vẫn cùng thỏa thuận, bàn bạc, phân công thực hiện bao gồm cả tài xế, công nhân khai thác cát lậu và người mang cát đi tiêu thụ.
Còn người mua cát lậu nếu không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì có dấu hiệu của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại Điều 323 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025). Khung hình phạt cho hành vi này là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm tù.
Luật sư Nguyễn Hùng Quân cũng cho rằng, căn cứ điều 597 BLDS 2015, nhà thầu cũng có lỗi trong việc lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, quản lý tại công trình để người lao động của mình lợi dụng chức vụ quyền hạn để múc cát lậu nên phải chịu trách nhiệm liên đới.
Có chuyển cát công trình ra ngoài
Ngay sau khi báo đăng tải, nhà thầu nhanh chóng làm việc với quản lý, công nhân thuộc công trình. Bước đầu, những người này cho biết, do có quen biết với người bên ngoài công trình nên có "cho mấy xe cát” để sửa nhà, đôn nền. Ngoài ra, những người này phủ nhận các thông tin như phản ánh về việc chuyển cát đi trữ hoặc giao đến các cửa hàng vật liệu xây dựng.
Tuy nhiên, sáng 10-9, khi phóng sự đăng tải kỳ thứ 2, các nhà thầu tiếp tục làm việc với nhóm công nhân, quản lý công trình thì những người này mới thừa nhận. Nhóm này cho biết, họ có chuyển cát cho người bên ngoài công trình với mục đích "cho” và trao đổi bằng "vài thùng bia”.
Đơn vị thi công cho biết họ đang tiếp tục làm rõ và tiến hành kiểm điểm đối với tất cả những người liên quan vì để xảy ra sai phạm trong quá trình làm việc.
Theo những ghi nhận của nhóm PV, sau khi rời công trình, điểm đến của các xe ben đều tới các cửa hàng vật liệu xây dựng hoặc hai bãi trữ cát trong thôn Gia Hòa, không có việc chuyển cho đơn vị nào khác.
Sáng 10-9, trao đổi với PV, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với Công an xã Tịnh Khê để tiến hành điều tra, làm rõ nội dung báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.
Địa phương cũng đã có một số chỉ đạo theo chỉ đạo từ văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi xoay quanh vấn đề đưa cát từ công trình ra ngoài.