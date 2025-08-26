Xảy ra động đất ở Phú Thọ 26/08/2025 19:00

(PLO)- Trận động đất ở Phú Thọ vừa ghi nhận có độ lớn 3.6, độ sâu khoảng 16 km, cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Chiều 26-8, TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết vừa xảy ra trận động đất tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Tâm chấn trận động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Trận động đất ở Phú Thọ có độ lớn 3.6, thời gian 10 giờ 46 phút 42 giây ngày 26-8 (GMT) tức 17 giờ 46 phút 42 giây ngày 26-8 giờ Việt Nam. Tọa độ 20.716N-105.657E, độ sâu khoảng 16 km, cấp độ RRT: 0.

Cùng thời điểm này, trên mạng xã hội, nhiều người cũng đăng bài cho biết vừa cảm thấy rung rinh, rung lắc tại nhiều địa phương, trong đó, có những người ở Thủ đô Hà Nội.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại do trận động đất gây ra. Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi.