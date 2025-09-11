Vụ cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị tuồn ra ngoài: Công an mời 2 lái xe làm việc 11/09/2025 16:57

(PLO)- Hai người này chính là người trong phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về việc chạy xe vào công trình bờ kè rồi chở cát ra ngoài.

Liên quan đến phóng sự điều tra “Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài”, ngày 11-9, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc với hai tài xế xe ben trong vụ việc.

"Công an xã đã mời lên làm việc. Kết quả cụ thể công an sẽ báo sau”, vị này cho biết.

Cụ thể, hai lái xe tên Tin (điều khiển xe 76C-00469) và Định (điều khiển xe 47C-36040) được Công an xã Tịnh Khê mời làm việc để lấy lời khai, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Hai lái xe gồm Tin (bên phải) và Định từng tìm gặp PV để xin bỏ qua và gửi "cà phê" vào chiều 25-7.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xuống hiện trường công trình để làm việc với các quản lý, công nhân có liên quan nhằm làm rõ nội dung báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Ông Tin lái xe chở cát công trình ra ngoài được ống kính PV ghi lại.

Theo điều tra, hai tài xế xe ben đã có hành vi điều khiển phương tiện vào công trình, sau đó được xúc đầy cát lên thùng. Các tài xế chở cát ra khỏi công trình rồi đem đổ tại bãi tập kết ở trong thôn Gia Hòa hoặc đem đổ cho các cửa hàng vật liệu xây dựng. Những người này thừa nhận việc chuyển cát công trình ra ngoài, tuy nhiên, phủ nhận việc nhận cát từ sông Trà Khúc.



Xe múc công trình xúc cát lên xe ben 47C-36040 vào sáng 25-7.

Như Pháp Luật TP.HCM đăng tải, các xe tải từ bên ngoài vào công trình kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê chở cát ra ngoài. Cát sau khi được chở ra ngoài được vận chuyển đến những bãi tập kết trong xã Tịnh Khê rồi bán cho các cửa hàng vật liệu.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị liên quan xác minh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho hay đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế vào cuộc xác minh, làm rõ.