Nam thanh niên trộm 18.400 m dây đồng của công ty điện mặt trời 05/02/2026 14:41

(PLO)- Tùng đã lẻn vào công ty điện năng lượng mặt trời trộm 18.400 m dây đồng trị giá hàng trăm triệu đồng, bị công an bắt giữ.

Ngày 5-2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, ngụ xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Tùng lẻn vào một công ty điện năng lượng mặt trời tại ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh trộm 18.400 m dây đồng của công ty.

Hiện trường nơi xảy ra vụ mất trộm. Ảnh: CA

Qua xác minh, số dây điện bị trộm có tổng giá trị khoảng 368 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, phía công ty đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương xác minh, truy vết đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Thanh Tùng là nghi phạm liên quan trực tiếp và tiến hành bắt giữ.

Nguyễn Thanh Tùng bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Tùng khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đột nhập vào công ty điện năng lượng để trộm số dây đồng trên. Sau đó, Tùng mang bán cho một vựa ve chai tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

Vựa ve chai này tiếp tục bán lại toàn bộ số dây điện cho một vựa ve chai khác tại TP.HCM. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra.