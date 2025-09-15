Hà Nội giải tỏa các bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hơn 500 xe máy 15/09/2025 14:39

(PLO)- Sau vụ cháy hơn 500 xe máy ở bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, toàn bộ các bãi đỗ xe dưới gầm cầu này đã bị giải tỏa, khu vực gầm cầu trở nên quang đãng, thông thoáng hơn.

Sáng 15-9, theo ghi nhận của PLO tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội), các bãi đỗ xe máy, ô tô vốn tồn tại nhiều năm tại đây đã được di dời, khu gầm cầu trở nên thông thoáng, quang đãng hơn.

Tương tự, khu vực đường song hành hai bên cầu cũng không còn cảnh xe cộ ra vào bãi đỗ xe cắt ngang luồng phương tiện đang di chuyển, gây cản trở giao thông như trước.

Cùng với đó, các biển thông báo nơi trông giữ ô tô ngày và đêm được tháo dỡ, thay bằng biển điểm đỗ xe giải tỏa, không nhận trông giữ xe.

Hàng rào cũng được dựng để ngăn phương tiện tự ý vào đỗ. Riêng khu vực dưới chân trụ cầu T9 vẫn còn nhiều xe máy cũ nát, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Bãi đỗ xe cầu Vĩnh Tuy đã được dọn dẹp, trông quang đãng, thông thoáng hơn.

Như PLO thông tin, vụ cháy ngày 30-8 tại khu vực chân trụ T2 đã thiêu rụi hơn 500 xe máy. Kết quả kiểm định bước đầu cho thấy nhịp M1–T2 bị ảnh hưởng nặng nhất, bê tông bong tróc lộ cốt thép.

Đặc biệt khu vực trụ T2 cũng bong tróc, lộ thép đai. Tuy nhiên, kết cấu dầm, gối vẫn làm việc trong giới hạn đàn hồi, đáp ứng tải trọng thiết kế HL93. Các vị trí hư hỏng tại nhịp N1, N2, trụ T2 và T3 cần sớm được sửa chữa. Nhánh ram CV1C (hướng đê Nguyễn Khoái) hiện được phân luồng, hạn chế trọng tải.

Theo các chuyên gia, đám cháy kéo dài khoảng 45 phút trên diện tích 300 m2, nhiệt độ có thể tới 900 độ C làm suy giảm bê tông và cốt thép; tuy nhiên mố M1 và gối cầu vẫn bình thường. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ kiểm định cầu theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, sau đó tập trung sửa chữa để bảo đảm an toàn.

Biển thông báo không nhận trông giữ xe đã được đặt ở cổng vào các bãi đỗ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Vào cuối tuần trước, Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các bãi trông giữ phương tiện, đặc biệt là khu vực gầm cầu.

Theo đó, TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an TP, chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đang được sử dụng làm nơi trông giữ xe, xử lý nghiêm các bãi xe tự phát, không phép để ngăn chặn tái diễn vi phạm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện TP Hà Nội có 1.690 bãi đỗ theo quy hoạch nhưng mới 72 bãi được đầu tư. Hai bãi trông giữ xe dưới gầm cầu được cấp phép tạm thời đã bị thu hồi, dự kiến sẽ xóa bỏ hoàn toàn các bãi xe gầm cầu trong thời gian tới.