Hà Nội xử lý các bãi trông giữ xe sau vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy 11/09/2025 11:29

(PLO)- Sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, chính quyền TP Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý các bãi để xe dưới gầm cầu để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 14234 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại các bãi, điểm trông giữ xe trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội thống nhất với báo cáo, đề xuất của Công an TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại các bãi trông giữ phương tiện khu vực gầm cầu.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an TP, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đã, đang được sử dụng tạm làm nơi trông giữ xe.

Đặc biệt, TP yêu cầu xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi giữ xe tự phát, không phép, nhất là các bãi đỗ xe dưới gầm cầu nhằm ngăn chặn tái diễn vi phạm. Các đơn vị trông giữ phương tiện phải thực hiện nghiêm quy định về PCCC, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Những nội dung vượt thẩm quyền cần được kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP Hà Nội để xử lý.

Vụ cháy bãi để xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy khiến phần dầm cầu bị bong tróc bê tông, lộ ra cốt thép bên trong, phần kết cấu của dầm cầu bị ảnh hưởng.

Như PLO đã thông tin, vụ cháy lớn ngày 30-8 tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã làm hư hỏng khoảng 500 xe máy, đồng thời khiến phần dầm cầu nơi xảy ra đám cháy bị bong tróc bê tông, làm lộ ra lõi thép, ảnh hưởng đến kết cấu của cầu.

Sau vụ cháy, Bộ Xây dựng cùng UBND TP Hà Nội và các đơn vị chuyên môn đã đánh giá sơ bộ khả năng chịu lực của nhánh Ram CV1C (hướng đê Nguyễn Khoái) nơi bị ảnh hưởng của vụ cháy.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sau vụ cháy, Sở đã kiểm tra, phân luồng, hạn chế trọng tải qua nhánh này và sẽ kiểm định cầu Vĩnh Tuy theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Sau khi có kết quả, Sở sẽ tập trung sửa chữa sớm để bảo đảm an toàn.

Theo nhận định của các chuyên gia, vụ cháy kéo dài khoảng 45 phút, diện tích 300 m2, nhiệt độ có thể tới 900 độ C làm suy giảm bê tông và cốt thép đai; tuy nhiên mố M1 và gối cầu vẫn bình thường. Nhánh Ram CV1C hiện vẫn khai thác được tải trọng HL93 nhưng cần sớm khắc phục hư hỏng, tiếp tục hạn chế trọng tải xe qua.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Bộ Xây dựng sớm có phương án phục hồi hư hỏng đối với cầu Vĩnh Tuy, đồng thời đề nghị Hà Nội thanh kiểm tra, thu hồi điểm đỗ xe tự phát và khẩn trương sửa chữa cầu để bảo đảm an toàn công trình, giao thông cho người dân.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện TP có 1.690 bãi đỗ theo quy hoạch nhưng mới 72 bãi được đầu tư; hai bãi gầm cầu được cấp phép tạm thời đã bị thu hồi. Dự kiến thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ báo cáo TP để thu hồi nốt và “xóa bỏ hoàn toàn các bãi xe gầm cầu”.