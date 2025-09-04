Hà Nội dựng khung sắt đỡ nhánh cầu Vĩnh Tuy, rà soát toàn bộ bãi xe gầm cầu cạn 04/09/2025 19:49

(PLO)- Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy làm bong tróc bê tông, lộ cốt thép, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định biện pháp chống đỡ hiện nay chỉ mang tính dự phòng, đồng thời lên kế hoạch xóa sổ các bãi xe dưới gầm cầu.

Chiều tối ngày 4-9, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sau vụ cháy bãi đỗ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vào ngày 30-8, đơn vị kỹ thuật đã lắp đặt một trụ tại vị trí dầm bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải “trụ chống nạng” như một số thông tin nêu, mà là giải pháp tạm thời phục vụ quan trắc.

“Trụ được đặt cách đáy dầm 5-10 cm, không tỳ trực tiếp vào dầm. Nếu chống thẳng sẽ làm thay đổi sơ đồ chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kết cấu”, ông Bảo nói và cho biết thêm việc bố trí trụ nhằm theo dõi, kiểm soát tình trạng dầm sau sự cố, đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại.

Theo ghi nhận, năm ngày sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (nhánh dẫn xuống đê Nguyễn Khoái, thuộc phường Hồng Hà, Hà Nội) nhiều mảng bê tông dưới gầm cầu bị bong tróc, nứt vỡ, trơ ra lõi thép bên trong.

Bãi xe dưới gầm cầu cháy khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, trơ lõi thép bên trong.

Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá vụ cháy làm bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép, đai ngang và một số thanh cốt thép dọc. Trụ T2 cũng bong tróc bê tông bảo vệ, một số vị trí lộ cốt thép; tủ chiếu sáng T2A bị chập cháy khiến 54 trụ đèn hướng từ quận Long Biên sang quận Hai Bà Trưng cũ mất điện.

Hiện Sở Xây dựng đã dựng khung sắt đỡ phần nhánh xuống đê Nguyễn Khoái, đồng thời cấm xe tải từ 18 tấn trở lên đi vào nhánh này. Đây là phương án tạm thời trong khi chờ đánh giá toàn diện mức độ hư hại và đề xuất giải pháp sửa chữa lâu dài.

Đáng chú ý, cùng với việc bảo vệ kết cấu cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước ngày 30-10.

Bộ Xây dựng cũng đã có chỉ thị yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát việc sử dụng hành lang an toàn giao thông, nghiêm cấm trông giữ xe dưới gầm cầu mất an toàn và lập kế hoạch di dời ngay các bãi xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng.

Chỉ thị nhấn mạnh lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại tình trạng vi phạm hoặc xảy ra hỏa hoạn tương tự, uy hiếp an toàn công trình đường bộ.

Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng dài 3,5 km, 8 làn xe, nối phường Vĩnh Tuy với Long Biên, là trục giao thông quan trọng kết nối trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc TP Hà Nội.