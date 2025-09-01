Đề nghị hạn chế trọng tải xe qua cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu 01/09/2025 17:12

(PLO)- Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hạn chế trọng tải xe qua cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội) sau vụ cháy bãi để xe dưới gầm cầu xảy ra vào chiều ngày 30-8.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin với báo chí về mức độ hư hại của cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu xảy ra vào chiều ngày 30-8 khiến nhiều mảng bê tông cầu bị bong tróc, lộ cốt thép.

Sở này cho hay, chiều ngày 30-8, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (nhánh Ramp CV1C, hướng xuống đê Nguyễn Khoái, bờ Nam sông Hồng). Vụ cháy khiến gần 500 xe máy vi phạm giao thông bị tịch thu đang gửi ở đây bốc cháy.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đám cháy bùng phát lúc 13 giờ. Nhân viên trông xe đã dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa và báo lực lượng PCCC. Đến 13 giờ 45, vụ cháy được khống chế. Công an TP Hà Nội phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Vụ cháy bãi để xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy khiến nhiều mảng bê tông cầu bị bong tróc, lộ ra cốt thép.

Vị trí cháy nằm trong khu vực do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, phục vụ trông giữ phương tiện.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị kiểm định, chuyên gia cầu đường kiểm tra hiện trường.

Kết quả sơ bộ ghi nhận: Bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 và N2 bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang, một số vị trí lộ thép dọc; Trụ T2 bong tróc bê tông bảo vệ, lộ cục bộ cốt thép; Mố M1 và gối trên mố chưa phát hiện hư hỏng; Tủ điện chiếu sáng T2A bị chập cháy, gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy (hướng Long Biên – nội thành).

Tuy nhiên, theo kết quả quan trắc trong hai ngày 30 và 31-8, chưa phát hiện biến dạng bất thường của kết cấu. Thí nghiệm chịu tải trọng tương ứng 50% tải thiết kế (xe dưới 18 tấn) cho thấy kết cấu và vật liệu vẫn làm việc trong giới hạn an toàn.

Để bảo đảm an toàn giao thông, liên ngành thống nhất trước mắt giới hạn tải trọng khai thác tại nhánh Ramp CV1C dưới 18 tấn, đồng thời tiếp tục theo dõi.

Sở Xây dựng sẽ kiểm định chi tiết hơn các hạng mục bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất sửa chữa, bảo đảm khai thác công trình theo thiết kế ban đầu.

Ngoài ra, sở cũng sẽ tham mưu UBND TP Hà Nội rà soát toàn bộ các cầu có hoạt động trông giữ phương tiện dưới gầm, nhằm siết chặt quản lý, tránh tái diễn sự cố tương tự.