Cục CSGT điều tiết giao thông trên loạt cao tốc, hạn chế phương tiện đi chậm lấn làn gây ùn ứ 18/09/2025 10:54

(PLO)- Từ sáng 18-9, Cục CSGT sẽ tổ chức điều tiết, hướng dẫn phân luồng phương tiện tại các tuyến cao tốc trọng điểm.

Ngày 18-9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã chỉ đạo lực lượng CSGT phụ trách các tuyến đường bộ cao tốc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và điều tiết giao thông trên các tuyến cao tốc, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo đó, từ 7 giờ 30 cùng ngày, lực lượng CSGT bắt đầu triển khai công tác điều tiết trên các tuyến cao tốc có hai làn xe chạy cùng chiều, thuộc hệ thống cao tốc Bắc – Nam như Nội Bài – Lào Cai, Hải Phòng – Móng Cái, Bắc Giang – Lạng Sơn, Cầu Giẽ – Cao Bồ, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và TP.HCM – Trung Lương.

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Ảnh minh họa: HUỲNH DU

Lực lượng CSGT sẽ hướng dẫn trực tiếp tại các trạm thu phí và sử dụng ô tô tuần tra lưu động phát loa tuyên truyền. Nội dung điều tiết quy định: Ô tô khách từ 29 chỗ trở lên và xe tải trên 7,5 tấn sẽ di chuyển vào làn bên phải theo chiều đi (làn tốc độ thấp hơn); làn còn lại, sát dải phân cách giữa, dành cho xe con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ.

Cục CSGT cũng cho hay: Việc tổ chức điều tiết này nhằm hạn chế tình trạng phương tiện đi chậm, lấn làn trái gây ùn ứ, làm giảm hiệu quả khai thác của đường cao tốc và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.