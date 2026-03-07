Sự cố sà lan va cầu Ghềnh, nhiều hành khách chọn quay về hoặc trung chuyển 07/03/2026 15:01

(PLO)- Sau khi ga Sài Gòn thông báo tạm ngưng chạy tàu hoặc trung chuyển khách do sự cố sà lan va cầu Ghềnh, nhiều hành khách lựa chọn quay về hoặc phương án khác.

Sau sự cố sà lan va cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc - Nam, các chuyến tàu tại ga Sài Gòn buộc phải ngừng chạy, rất đông hành khách bị ảnh hưởng lịch trình.

Dù ngành đường sắt đã có thông báo qua nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên ngày 7-3 nhiều hành khách vẫn ra ga Sài Gòn.

Ghi nhận của PV tại ga Sài Gòn, rất đông hành khách tập trung tại khu vực quầy hướng dẫn và hỗ trợ hành khách, xếp hàng chờ đến lượt hoàn vé.

Tại đây, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cũng phát thông báo qua loa, cho biết những chuyến tàu sắp tới buộc phải ngừng chuyến.

Công ty cũng gửi lời xin lỗi đến hành khách,, đồng thời hướng dẫn hành khách liên hệ nhân viên công ty để được giải quyết.

Đến 14 giờ cùng ngày, hành khách đã rời ga Sài Gòn và tìm các phương án khác theo nhu cầu di chuyển.

Hành khách đi từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An, chờ xe trung chuyển đi ga Biên Hoà. Ảnh: ĐT

Theo ngành đường sắt, do sự cố sà lan va chạm với cầu đường sắt – cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai ngày 6-3, gây ảnh hưởng tới công tác tổ chức chạy tàu của ngành đường sắt qua khu gian Dĩ An – Biên Hòa.

Trong thời gian khắc phục sự cố, ngành đường sắt vẫn tổ chức chạy tàu bình thường.

Đối với các đoàn tàu khách, tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô từ ga Dĩ An đến ga Biên Hòa và ngược lại, quãng đường di chuyển khoảng 9 km.

Đối với các đoàn tàu hàng, tổ chức chạy tàu từ ga Yên Viên/Giáp Bát đến các ga Trảng Bom, Hố Nai là ga kết thúc để dỡ hàng.

Trong đó, ngành đường sắt ngưng chạy tàu khách ngày 7-3 gồm: Ngừng chạy SNT2/SNT1 (tuyến TP.HCM - Nha Trang); Ngừng chạy SPT2/SPT1 (tuyến TP.HCM - Phan Thiết); Ngừng chạy SE21 (Đà Nẵng - TP.HCM)

Trước đó, ngành đường sắt đã thông báo cho hành khách và trả vé không mất phí cho các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn từ ngày 6-3. Các chuyến tàu bị ảnh hưởng trong ngày 6-3 gồm SE22, SE10, TN4.