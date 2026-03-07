Tây Ninh: Khởi công tuyến đường liên vùng từ Quốc lộ 62 đến Đồng Tháp 07/03/2026 11:35

(PLO)- Công trình nhựa hóa đường từ Quốc lộ 62 đến cầu Nhị Mỹ góp phần hình thành tuyến kết nối liên vùng giữa Tây Ninh và các địa phương tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 7-3, UBND xã Mỹ An (Tây Ninh) tổ chức lễ khởi công công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Mỹ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công trình là dự án nhựa hóa tuyến đường giao thông nông thôn từ Quốc lộ 62 đến cầu Nhị Mỹ. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Minh Lâm và bà Lê Thị Song An đến dự lễ khởi công. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Mỹ An, địa phương có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua như Quốc lộ 62, đường tỉnh 834B, đường Vành đai TP Tân An. Những tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế của khu vực.

Những năm gần đây, lưu lượng vận tải và giao thương hàng hóa trên địa bàn ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông. Ngoài ra, theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn xã sẽ có tuyến Tân An – Bình Hiệp đi ngang.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Mỹ An phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HUỲNH DU

Tuyến đường này được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, tạo động lực liên kết vùng trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư dự án nhựa hóa tuyến đường từ Quốc lộ 62 đến cầu Nhị Mỹ được đánh giá là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và giao thương ngày càng tăng.

Theo đó, tuyến đường từ Quốc lộ 62 đến cầu Nhị Mỹ có chiều dài 2.552,3 m. Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 62, điểm cuối tại cầu Nhị Mỹ, khu vực kết nối với các xã của tỉnh Đồng Tháp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đây, tuyến đường này được đầu tư từ năm 2010 với quy mô nhỏ, mặt đường hẹp và tải trọng thấp nên không còn đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa hiện nay. Trong dự án mới, tuyến đường này được thiết kế với quy mô mặt đường rộng 7m, nền đường rộng 9m, tải trọng trục 10 tấn. Tổng mức đầu tư của công trình là 20 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ trở thành trục giao thông quan trọng kết nối liên vùng giữa Quốc lộ 62, đường Vành đai TP Tân An, tuyến Tân An – Bình Hiệp (mới) cùng các tuyến giao thông của tỉnh Đồng Tháp. Việc hình thành trục giao thông này được kỳ vọng giúp giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của địa phương.