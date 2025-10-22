TP.HCM đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong bổ nhiệm cán bộ khi sắp xếp bộ máy 22/10/2025 15:08

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút nhân tài, không để chảy máu chất xám.

Ngày 22-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh: THANH THÙY

TP.HCM sắp xếp tổ chức bộ máy chặt chẽ

Theo báo cáo của Thành ủy TP.HCM, thời gian qua, TP.HCM đã triển khai thực hiện Nghị quyết 18 với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của TP.

Sau hợp nhất, TP.HCM có diện tích hơn 6.700 km2, dân số khoảng 13,7 triệu người, có 168 đơn vị hành chính phường, xã, đặc khu trực thuộc, trở thành một siêu đô thị mới của vùng Đông Nam bộ.

TP.HCM hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, giảm đầu mối trung gian, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Sau khi hợp nhất, Thành ủy TP.HCM có 173 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 168 đảng bộ phường, xã, đặc khu và 5 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc. TP đã kết thúc hoạt động 38 đảng bộ cấp huyện, đồng thời thành lập mới 4 đảng bộ trực thuộc Thành ủy gồm Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ UBND TP.HCM và Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM.

Với việc sắp xếp các cơ quan tham mưu, giúp việc, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã quyết định thành lập 5 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc trên cơ sở hợp nhất các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của 3 tỉnh ủy, thành ủy (giảm 10/15 cơ quan).

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy có 4 phòng; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP có 8 phòng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có 5 phòng; Ban Nội chính Thành ủy có 5 phòng; Văn phòng Thành ủy có 6 phòng.

Thành ủy TP.HCM có 9 đơn vị sự nghiệp công lập sau hợp nhất, đến nay giảm còn 4 đơn vị.

Cơ cấu tổ chức hành chính sau sắp xếp cũng được tinh gọn, hiện UBND TP.HCM có 15 cơ quan chuyên môn và Sở An toàn thực phẩm thí điểm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, cùng 52 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh: THANH THÙY

Kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo tại Đảng bộ cấp xã

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị TP hiện hơn 7.350 người, trong đó các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy có 583 cán bộ; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có 457 cán bộ; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP có hơn 6.300 cán bộ, công chức.

Số lượng cán bộ, công chức tiếp tục công tác tại phường, xã, đặc khu hiện có khối đảng, đoàn thể là 3.878 người; khối chính quyền có 12.119 người; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 6.532 người.

Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kết luận phân cấp quản lý cán bộ tạm thời cho đến khi Trung ương có quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ; chỉ đạo khẩn trương kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt phường, xã, đặc khu. Đến nay, đã kiện toàn đầy đủ các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, các phó chủ tịch cấp xã.

Sau khi thành lập Đảng bộ xã, phường, đặc khu, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ định bổ sung 963 ủy viên ban chấp hành, 96 ủy viên ban thường vụ và một phó chủ tịch UBND phường. Đến nay đã đảm bảo công tác kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo tại Đảng bộ cấp xã.

Về đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút nhân tài, không để chảy máu chất xám ra ngoài cơ quan của hệ thống chính trị trong sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thành ủy TP.HCM cũng ban hành 15 quyết định với 31 danh mục, 740 vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với quy định của Ban Tổ chức Trung ương và tình hình thực tế tại TP.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều chỉnh, giao biên chế khối Đảng, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP… và tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2025 và dự kiến kế hoạch sử dụng biên chế năm 2026.

Cũng theo báo cáo, đến tháng 3, TP.HCM có 125 nhân sự có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác theo nguyện vọng.

Trong đó, nhân sự nghỉ theo Nghị định 177/2024 có 4 người (2 người thuộc diện Thành ủy quản lý); nghỉ theo Nghị định 178/2024 có 121 người (49 người thuộc diện Thành ủy quản lý); đã ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 45 người (trong đó có 14 người thuộc diện Thành ủy quản lý).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh: THANH THÙY

TP.HCM cắt giảm thủ tục kinh doanh

Từ 1-7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tổ chức thực hiện cấu hình công khai 2.298 thủ tục hành chính. Trong đó có 1.962 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 417 thủ tục hành chính cấp xã; có 339 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.283 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Đến nay, các hệ thống nền tảng số từ TP đến các phường, xã, đặc khu cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt; cán bộ, công chức sử dụng các tài khoản thực hiện các quy trình hồ sơ thuận lợi hơn; người dân nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ hoặc nhận kết quả trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện hơn.

UBND TP.HCM tiếp tục triển khai chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trong đó, mỗi cơ quan, đơn vị đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục, 30% chi phí thực hiện giải quyết thủ tục, đồng thời cắt giảm ít nhất 30% thủ tục có điều kiện kinh doanh không cần thiết (nhất là lĩnh vực đầu tư công). Từ đó, góp phần giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục trên địa bàn.